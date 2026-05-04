Ekipa se dokončno sestavi s timbildingom v KeBonu

Vsi, ki so se njihovih kulinaričnih delavnic ali timbilding programov za ekipe že udeležili, potrjujejo, da ni podobnega prostora, v katerem se tako lepo prepletajo kulinarika, vino, znanje in pristni človeški odnosi. Sprejmete izziv? Rezervirajte svoj naslednji timbilding pri njih.

Prvo leto delovanja KeBona je potrdilo: zastavljeni skrbno zasnovani timbilding programi, ki združujejo kulinarično ustvarjanje, vinsko kulturo in razvoj mehkih veščin, so natanko tisto, kar ekipe potrebujejo, zato tudi vnaprej ostajajo v ospredju. Pod mentorstvom priznanih chefov, enologov in strokovnjakov za timsko delo, med katerimi so tudi chef Tomaž Kavčič, chef Tilen Župevec, dr. Aleksander Zadel, Zoran Memon, Majda Debevc in Aleksander Bohinc, Boštjan Zidar in Rok Jamnik, Matic Ribič, Paolina Grčar in Marinka Kurtin, udeleženci doživijo edinstveno izkušnjo povezovanja skozi okuse in sodelovanje.

Programi so prilagojeni podjetjem in skupinam, ki želijo okrepiti timsko dinamiko, izboljšati komunikacijo in ustvariti nepozabno skupno doživetje v sproščenem, a hkrati strokovno vodenem okolju.

FOTO: Jaka Ivančič

»Leto dni po odprtju KeBon utrjuje svojo vizijo postati stičišče za grajenje skupnosti, urjenje ekip, razvijanje ustvarjalnosti in okušanje Istre v vseh njenih razsežnostih. V preteklem letu smo gostili številne ekipe, ki so skozi kulinariko gradile zaupanje, sodelovanje in skupne zgodbe,« poudarja direktor Vinakopra mag. Borut Fakin.

KeBon ostaja tudi prostor navdiha, kjer se tradicija srečuje z inovativnostjo. Kot poudarja chef Tomaž Kavčič, je najpomembnejše spoštovanje tradicije in osnovnih sestavin in prav na tem gradijo v KeBonu. Njegov timbilding program še naprej združuje eksperimentiranje, natančnost in ekipno delo. Več pozornosti na grajenju tesnih in kakovostnih odnosov v ekipi boste udeleženci dobili prek programa dr. Aleksandra Zadela, ki pravi, da so največja vrednost vsake ekipe odnosi, in prav ti se najbolje gradijo skozi pristna skupna doživetja. Tudi drugi protagonisti programov delijo odlične izkušnje in učinkovitost izvedb, katerih zaključni trenutek vedno znova prežemajo zadovoljstvo ob kreiranju in doživljanju gastronomskih kreacij s podpisom Istre.

Doživetje KeBon je tudi odlično darilo

FOTO: Jaka Ivančič

Programi KeBon so na voljo tudi v obliki darilnih bonov, lahko kot izvirno darilo za poslovne partnerje, zaposlene ali posebne priložnosti.

Kulinarična izkušnja KeBon temelji na lokalnih sestavinah iz Agrarie Koper in spoštovanju istrske dediščine.

Več informacij in povpraševanja za termine: www.kebon.si

Dodatne informacije: Lara Štrkalj, kebon@vinakoper.si

Naročnik oglasne vsebine je Vinakoper