Eksplozija Muskovega SpaceX ogrozila potniška letala

Raketa SpaceX, ki je na začetku letošnjega leta le deset minut po izstrelitvi nepričakovano eksplodirala nad Karibi, je ogrozila več polnih potniških letal, kažejo novoobjavljeni dokumenti Zvezne uprave za letalstvo (FAA). Sedmi poskusni polet Starshipa brez posadke je po nebu razsul ogromno kosov razbitin, je omenjene dokumente povzel Wall Street Journal.

Zaradi eksplozije so bili približno eno uro v nevarnosti dve komercialni letali in eno zasebno s skupno približno 450 potniki. Posadko enega od letal, JetBlue v San Juan, so posvarili, da lahko potovanje opravi le »na lastno odgovornost«, dve letali – Iberia Airlines in zasebno – pa sta prejeli opozorilo, da naj spremenita smer, potem ko sta po eksploziji leteli preblizu eno drugemu. Letala so se morala tako preusmeriti iz nenadoma razglašene prepovedi letenja; enemu pilotu je uspelo zasilno pristati v San Juanu, potem ko je kontrolorju zračnega prometa trikrat ponovil znak »na pomoč«, piše v poročilu.

Na srečo so vsa tri letala lahko varno pristala brez kakršne koli škode ali poškodb potnikov ali posadke.

Kot je opozorila FAA, SpaceX takoj po eksploziji ni obvestil kontrole zračnega prometa prek uradne telefonske linije, zato so kontrolorji v Miamiju za ostanke izvedeli šele, ko so jih opozorili piloti, ki so bili prisiljeni leteti skozi razbitine.

Januarska neuspešna misija se je zgodila le nekaj dni po tem, ko je Musk pod predsednikom Trumpom ustanovil Oddelek za vladno učinkovitost, zloglasni Doge, ki je do zdaj prav tako že razpadel.