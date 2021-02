Elan predstavil veliko inovacijo

Begunjski Elan je danes na spletnem dogodku predstavil nov inovativni izdelek, prve visoko zmogljive zložljive vsestranske karving smuči na svetu Elan Voyager. Kot so prepričani v Elanu, gre za svetovno inovacijo. Nove smuči, ki uporabnikom olajšajo dostop do strmin, pa spreminjajo tudi prihodnost smučanja.»Elan Voyager ni samo nova smučka, ampak popolnoma drugačen pogled na smučarski dan. Je izjemna inovacija v več pogledih,« je povedal direktor Elanove zimske divizije. Kot je pojasnil, s tem produktom spreminjajo pogled na smučarsko opremo. Voyager uporabniku olajša dostop do belih strmin, saj je možno smuči enostavno in hitro zložiti v posebej zanje namenjeno torbo.Korošec verjame, da bo smučarje pritegnila možnost, da imajo denimo lahko smuči preprosto spravljene v avtu in da lahko po službi, če je lepo vreme, enostavno skočijo na smuko. »Voyager poenostavlja smučarsko izkušnjo,« je izpostavil Korošec. Za mestne smučarske navdušence, ki se trudijo svoj delovni urnik uskladiti s potovanji, družino in športom, pomeni hiter smučarski izlet izjemno izkušnjo doživetja na snegu, so prepričani v Elanu.Ob tem zagotavljajo, da se bo kljub precejšnjemu prihranku prostora, Elan Voyager z veseljem spoprijel z vsem, kar bo še tako zahteven smučar pričakoval od vrhunske smučarske opreme. Gre namreč za vrhunsko rekreativno karving smučko. »To je izjemen tehnološki napredek smučarske industrije, saj je Elanovi ekipi uspelo smučko prepoloviti in jo sestaviti nazaj v popolnoma delujočo celoto,« je poudaril Korošec.Osnova same tehnologije je v vojaški zložljivi smuči, ki je na trgu že nekaj let in je prestala najzahtevnejše preizkušnje. »To nam je pomenilo zeleno luč, da nadaljujemo z razvojem rekreativnega modela,« je pojasnil Korošec. Razvoj je trajal okoli štiri leta, vanj pa so vložili kar nekaj sredstev. »Vendar verjamemo, da gre za izdelek, ki ima svetlo prihodnost, saj prinaša boljšo uporabniško izkušnjo in uporabniku olajša smučarski dan ter transport smuči,« je poudaril.Kot je pojasnil, je bilo v svetu že nekaj poskusov izdelave zložljivih smuči, vendar pa še niso zasledili kakšnega povsem delujočega izdelka za splošno uporabo. Zato gre pri smuči Elan Voyager za svetovno inovacijo, ki bo, kot je prepričan Korošec, zelo odmevna na smučarskem trgu. Elan je že 75 let vodilni inovator v smučarski industriji. Tehnologija, združena v projektu Voyager, pa to še nadgrajuje.Skrivnost Voyagerja je Elanova revolucionarna tehnologija Connect z naprednim štiriosnim mehanizmom, ki na zložljivem spoju poveže smučko. Ta mehanizem v kombinaciji s ploščo Fusion, ojačano s karbonom, deluje kot nosilna platforma. Obe komponenti skupaj zagotavljata torzijsko togost in s tem vrhunske zmogljivosti smuči. Hkrati pa omogočata, da se smuči zložijo v kompakten in potovanju prijazen komplet, ki ustreza tudi zahtevam prijave prtljage na letališčih.Letošnjo sezono bo v prodaji omejena količina smuči Voyager. Sicer pa letošnjo zimsko sezono zaznamuje epidemija covida-19, ki vpliva tudi na prihodke Elana. Kar se tiče snežnih razmer, je letošnja zima sicer izjemno ugodna in v Elanu opažajo, da je tam, kjer so bila smučišča zaprta, veliko ljudi poseglo po opremi za turno smuko.»V Evropi so zaprta smučišča velik izziv, kar se bo seveda poznalo pri prodaji. Ni pa tako po celem svetu. Trg Združenih države Amerike in Kanade normalno in dobro deluje. Zato je dobro, da smo kot blagovna znamka globalni, saj lahko tudi skozi to ublažimo določena regionalna nihanja,« je pojasnil Korošec.