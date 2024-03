Elegantna hiša za štiričlansko družino

V biroju Prostornina so se lotili zasnove interierja hiše za štiričlansko družino. Nastal je sodoben in eleganten interier, prilagojen željam in potrebam družine.

Arhitektki Nina Mei Gaiman in Ana Jerše iz biroja Prostornina sta se v proces oblikovanja interierja vključili v zgodnji fazi načrtovanja hiše, ki meri 142 kvadratnih metrov. To je omogočilo delno prilagoditev tlorisa in notranje opreme glede na želje in potrebe naročnika, prav tako so lahko lokacije elektro in strojnih inštalacij natančno načrtovali. Sodelovali sta tudi pri izbiri stavbnega pohištva, tlakov in osvetlitve ter tako zunanjost hiše povezali z notranjim oblikovanjem v zaključeno celoto.

»Glavno vodilo v oblikovanju interierja je bilo najti ravnovesje med žensko in moško eleganco ter ustvariti družini prijazen dom. Skozi celotno notranjost je tako prisotna igra različnih materialov in tekstur, nežnih in močnih barvnih tonov ter zaobljenih in oglatih oblik,« pravi arhitektka Nina Mei Gaiman iz biroja Prostornina.

Ob vstopu v hišo po besedah arhitektke prijetno preseneti veliko okroglo ogledalo, ki majhen hodnik vizualno poveča. »Stena za ogledalom je obložena s stensko tapeto v rastlinskem vzorcu, ki v kombinaciji z leseno stensko oblogo ustvari toplo domačno vzdušje. Tla so obložena s teracom v beli barvi, ki se ponovi tudi na stopnišču ter v kuhinji in jedilnici,« pojasnjuje arhitektka.

Spodnji del hiše je namenjen osrednjemu bivalnemu prostoru, v katerega vodijo velika steklena vrata. Del je namenjen kuhinji in jedilnici, drugi del dnevnemu prostoru, povezuje pa ju razkošen kamin, obložen s temnejšim marmorjem.

Jedilnica je po besedah arhitektke zasnovana kot svetel prostor z veliko jedilno mizo, ki ponuja dovolj prostora za druženje z družino in s prijatelji. »Črni detajli na svetilih in stolih skupaj s teraco tlakom ustvarjajo kontrast nežni in elegantni notranji opremi kuhinje, ki je izdelana iz toplega lesa, belih gladkih in porezkanih MDF plošč ter kamna v videzu marmorja. Vitrine za fino posodo so osvetljene s toplo ambientalno svetlobo. Na desni strani kuhinje je za frontami omar skrita shramba,« je opisala sogovornica zasnovo kuhinje in jedilnice.

Dnevni prostor opredeljuje po meri izdelana sedežna garnitura, ki je namenjena udobnemu poležavanju ob gledanju televizije ali pa sedečemu druženju ob klubski mizici. Stena za sedežno garnituro v videzu betona ustvarja kontrast elegantni notranji opremi prostora. Nanjo so pritrjene tudi minimalistično oblikovane kovinske stopnice, ki vodijo v zgornje nadstropje. Zanimiv element v dnevno-bivalnem prostoru je po besedah arhitektke tudi teksturirana stena za televizijo, ki je obložena s porezkano MDF ploščo. Tej so dodali po meri izdelano omarico iz lesa in zlate police za umetnine ter okrasne predmete.

V zgornjem nadstropju hiše so spalni prostori in dve kopalnici. »Spalni apartma za starša je zasnovan v udobnem hotelskem slogu. Izbira materialov in tekstur v prostoru ustvarja toplo in udobno vzdušje. Tla so obložena z mehkim tapisonom, mehke padajoče zavese pa zastirajo pogled skozi okno. Nočne omarice osvetljujejo atraktivne svetilke, steno za mehkim vzglavjem postelje pa krasi umirjena tapeta v cvetličnem vzorcu. Lesena vrata v vzorcu ribje kosti vodijo v kopalnico,« je še povedala arhitektka.

Za talno oblogo so izbrali teraco in parket v vzorcu ribje kosti ter tapisom – različni materiali, ki se dopolnjujejo. Interier hiše krasijo umirjene barve, naravni materiali, črni in zlati detajli ter toplina lesa.

