Elektrika: To morate vedeti o novem tarifnem sistemu oz. obračunu omrežnine

Z julijem bo omrežnina obračunavana po novem tarifnem sistemu. Preverili smo, kakšne novosti lahko pričakujemo.

Z mesecem julijem stopi v veljavo nov tarifni sistem, ki se nanaša na obračun omrežnine. To pomeni, da bodo naše položnice za elektriko morda videti malce drugače oziroma se bodo razlikovali predvsem njihovi zneski. A razloga za skrb ni, trdi Ludvik Hriberšek, energetski svetovalec mreže ENSVET. Pojasnil nam je, kaj nov sistem obračuna pomeni in katere priložnosti, ki jih velja izkoristiti, prinaša s seboj.

"Cilj novega sistema je spodbuditi uporabnike, da s prilagajanjem odjema prispevajo k optimizaciji distribucijskega in tudi širše elektroenergetskega sistema. Tako lahko dosežemo razbremenitev omrežja v času, ko je to najbolj obremenjeno z vidika porabe električne energije in moči," razloži sogovornik. "Spremembe, ki jih prinaša novi sistem, se nanašajo na vse uporabnike, tako na gospodinjstva kot na poslovne odjemalce. Predstavljajo ekonomski, zakonodajni in tehnološki, pa tudi družbeni izziv. Nobeden izmed nas ni tako bogat, da bi z energijo neučinkovito ravnal," opozarja strokovnjak.

Z mislijo na planet, pa tudi denarnice

Za vse vrste energentov namreč velja, da jih moramo racionalno trošiti, dokler so na razpolago, saj s tem varujemo okolje, pa tudi svoje denarnice. "Najcenejša energija je neporabljena energija, zato je najpomembnejše v sedanji energetski krizi optimizirati porabo, iskati rešitve izvedbe ukrepov za učinkovito rabo energije. To je lahko energetska prenova toplotnega ovoja, kateremu naj sledi prenova tehničnega sistema v stavbi in učinkovita raba pri vseh vrstah hišnih aparatov," svetuje Hriberšek.

In katere so glavne značilnosti novega tarifnega sistema?

"To so na primer obračun, ki temelji na 15-minutnih vrednostih porabe in uvedba dveh sezon. Višje bodo cene med novembrom in februarjem ter nižje med marcem in oktobrom. Pričakujemo lahko pet časovnih blokov, razločevanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo," razloži strokovnjak in opozarja. "Za gospodinjstva bo do leta 2026 čas, da se maksimalno prilagodijo. To pa seveda pomeni, da imamo vsi dve leti časa, da se naučimo spremljati lastno porabo in jo optimizirati. Priporočam, da se ukrepov lotimo že danes in ne čakamo do zadnjega trenutka."

Novosti, ki prinašajo priložnosti

A spremembe tarifnega sistema ne jemljimo kot grožnjo, opozarja sogovornik. Uporabnik bo namreč lahko svoj odjem prilagajal tako po moči kot po porabljeni električni energiji in s tem privarčeval. Nov način obračuna omrežnine tako s seboj prinaša mnoge priložnosti.

"Energetska kriza je priložnost, da večamo uporabo obnovljivih virov energije," svetuje Hriberšek. "Od februarja 2022 se je v svetu zaradi vojne marsikaj spremenilo. Ne kritizirajmo dobaviteljev energentov, ampak pri sebi izvajajmo ukrepe za nižjo rabo in če imamo finančne zmožnosti, investirajmo v majhne ali velike naložbe, s katerimi naredimo svoj dom energetsko učinkovitejši. S tem tudi varujemo planet pred toplogrednim segrevanjem. S svojimi dejanji pokažimo, da znamo in zmoremo," je optimističen sogovornik ter dodaja še nekaj praktičnih nasvetov.

"Vsekakor bi občanom svetoval, da namesto, da kupujejo drage nove avtomobile, denar vlagajo v sodobne kurilne in ogrevalne naprave, sodobne fasadne sisteme in sodobne gospodinjske aparate." Obstaja pa tudi kar nekaj možnosti za subvencije. "Eko sklad nudi tako nepovratna sredstva kot ugodne kredite ter marsikomu pomaga zvišati energetsko učinkovitost oziroma zmanjšati stroške za energente. Za socialno šibke občane se po razpisu ZER lahko pridobi tudi 100 % denarna spodbuda v maksimalni vrednosti 18.000 evrov."

