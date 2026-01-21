Elon Musk je šefa Ryanaira označil za idiota in predlagal nakup nizkocenovnika

Ameriško-južnoafriški poslovnež in najbogatejši Zemljan Elon Musk je predstavil zamisel o nakupu nizkocenovne letalske družbe Ryanair, s čimer je stopnjeval svoj javni spor s šefom irskega letalskega prevoznika Michaelom O'Learyjem, poroča britanski BBC. Musk in O'Leary, ki slovita tudi po tem, da sta brez dlake na jeziku, sta v sporu od prejšnjega tedna, ko so O'Learyja vprašali, ali bi sledil Lufthansi in British Airways pri namestitvi Muskove satelitske internetne tehnologije Starlink na svojo floto 650 letal.

Šef Ryanaira Michael O'Leary za Muska ni imel ravno najlepših besed. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Izvršni direktor Ryanaira je idejo zavrnil, češ da bi dodajanje anten na letala povzročilo dvoodstotni zračni upor, kar bi k letnemu računu za kerozin v višini pet milijard (okoli 4,3 milijarde evrov) dolarjev prištelo dodatnih 200–250 milijonov dolarjev (117–214 milijonov evrov). Musk je v objavi na platformi X dejal, da je bila interpretacija »napačna«, kar je sprožilo izmenjavo žaljivk, pri čemer sta drug drugega označila za »idiota«, nato pa je Musk, izvršni direktor Tesle in Spacexa, dejal, da bi morali O'Learyja odpustiti.

Elon Musk je na omrežju X izvedel anketo z vprašanjem, ali naj »kupi Ryanair in ponovno postavi Ryana za njegovega zakonitega vladarja«. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Musk je v petek svoje sledilce na platformi X vprašal, ali naj kupi največjo evropsko letalsko družbo, ki je vredna 30 milijard evrov (okoli 26 milijard evrov), ​​in zapisal: »Ali naj kupim Ryanair in za vodjo postavim nekoga, čigar pravo ime je Ryan?« Zatem je izvedel še anketo z vprašanjem, ali naj »kupi Ryanair in ponovno postavi Ryana za njegovega zakonitega vladarja«. Več kot tri četrtine od skoraj 900.000 anketirancev je tri ure pred zaključkom ankete odgovorilo pritrdilno. Tony Ryan, irski milijarder, ki je leta 1984 soustanovil nizkocenovno letalsko družbo, je umrl leta 2007.

Tudi Ryanairov račun na platformi X se je posmehoval Musku, saj je prejšnji teden v odgovoru na izpad omrežja X v ZDA objavil: »Morda potrebujete Wi-Fi, @elonmusk?« Musk je v odgovoru na objavo letalske družbe, ki ga je dražila, zapisal: »Koliko bi stal nakup vas?«

Vse to se morda zdi prazno besedičenje, poroča BBC, a Elon Musk je podobne grožnje v preteklosti že uresničil. Leta 2017 je na družbenih omrežjih tvitnil, da ima rad twitter, in ko mu je novinar predlagal, naj ga kupi, je Musk odgovoril: »Koliko stane?«

Platformo je kupil slabih pet let pozneje za 44 milijard dolarjev (zdaj bi bilo to 37,6 milijarde evrov) in jo pozneje preimenoval v X. Toda gibanja cene delnic letalske družbe so v torek nakazovala, da vlagatelji ideje o Muskovem prevzemu ne jemljejo resno, saj so delnice Ryanaira doživele skoraj enoodstotni padec, dodaja BBC.

Musk se je rodil v Južni Afriki, nekaj časa preživel v Kanadi, zdaj pa živi v ZDA. Letalske družbe s sedežem v Evropski uniji morajo biti v skladu s pravili EU v večinski lasti državljanov EU ali državljanov Švice, Norveške, Islandije ali Liechtensteina.

Spor se je začel, ko je O'Leary v petek na irskem radiu dejal, da ga ne zanima, kaj bo izvršni direktor Tesle povedal o namestitvi brezžičnega interneta na Ryanairovih letalih. »Elonu Musku ne bi posvečal nobene pozornosti,« je povedal za Newstalk. »Idiot je. Zelo bogat, a je še vedno idiot ... Kar Elon Musk ve o letih in zračnem uporu, je enako nič.«

Omrežje Starlink, ki obsega skoraj 10.000 satelitov, potrošnikom, vladam in podjetjem zagotavlja širokopasovni internet iz vesolja. FOTO: Spacex

O'Leary je pojasnil, da bi namestitev Starlinkovih anten na letala povečala stroške goriva za »dodaten dolar za vsakega potnika, ki ga prepeljemo, in realnost za nas je, da si takšnih stroškov ne moremo privoščiti. Potniki ne bodo plačevali za uporabo interneta; če bo brezplačen, ga bodo uporabljali – vendar ne bodo plačali niti enega evra za uporabo interneta.« Štiriinšestdesetletni O'Leary je še dejal, da je »na srečo« prestar, da bi imel kakršne koli račune na družbenih omrežjih.

Kakor poroča britanska tiskovna agencija Reuters, pa je dejal, da bi potencialna Muskova naložba v Ryanair »pomagala povečati število rezervacij letalske družbe« za od dva do tri odstotke. »Smo javno podjetje. On (Musk) lahko to stori kadar koli, vendar neevropski državljani ne morejo imeti v lasti večinskega deleža v evropskih letalskih družbah,« je O'Leary povedal v sredo na tiskovni konferenci. »Če želi vlagati v Ryanair, bi menili, da je to zelo dobra naložba,« je še dejal izvršni direktor nizkocenovnika.