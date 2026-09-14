Elon Musk ponorel zaradi filma o sebi: »Gibney je grozen človek«

Režiser Alex Gibney, ki je že posnel filme o propadu Enrona, WikiLeaksu in Vladimirju Putinu, je na pravkar končanem beneškem filmskem festivalu premierno predstavil skoraj štiriurni dokumentarec Musk o življenju in vplivu najbogatejšega zemljana Elona Muska. Film je po premieri prejel približno petminutne stoječe ovacije, obenem pa sprožil ostre odzive glavnega junaka. Musk je Gibneyja na družbenem omrežju X označil za »zagrenjenega starca«, »groznega človeka« brez »nobene integritete«. Film je označil za »uspešnico, ki zgreši«, predvsem zaradi njegove dolžine, in dodal, da je »dolgočasen«. »Pasji drek je vreden večjega spoštovanja kot Gibney,« je zapisal na omrežju X. Gibneyjev film Muska predstavlja kot človeka, ki je svojo kariero zgradil na provokacijah z desnega roba političnega ...