    Zanimivosti

    Znano, zakaj je Brigitte prisolila zaušnico Macronu (VIDEO)

    Od nedolžnega zbadanja do resnega škandala: nova knjiga razgalja skrivnost najbolj znanega francoskega para. Vmes je bila iranska igralka.
    P. Z.
    13. 5. 2026 | 20:13
    13. 5. 2026 | 20:25
    Francoski predsednik Emmanuel Macron in prva dama Brigitte Macron sta znova v središču zanimanja javnosti, potem ko je nova knjiga razkrila, da naj bi zasebni spor med zakoncema sprožil zdaj že viralni incident na letalu v Vietnamu. 

    Macron zanika, da ga je žena udarila

    Posnetek, ki se je lani bliskovito razširil po spletu, prikazuje, kako Brigitte ob pripravah na izhod iz predsedniškega letala Macrona porine z roko v obraz, izgledalo je, kot da ga je lopnila oziroma mu prisolila zaušnico. Francoski predsednik je tedaj dogodek zavrnil kot nedolžno in šaljivo zbadanje med možem in ženo.

    Toda nov opis francoskega novinarja ponuja precej bolj osebno razlago kočljivega prizora. Po navedbah Floriana Tardifa, ki je spregovoril v oddaji na radiu RTL, naj bi do napetosti na predsedniškem letalu prišlo še pred pristankom para v Vietnamu maja lani. Tardif, novinar revije Paris Match, ki naj bi predsedniški par spremljal od leta 2017, je dejal, da se je spor začel potem, ko je Brigitte domnevno na predsednikovem telefonu zagledala sporočila iranske igralke Golshifteh Farahani. »Zgodilo se je, da je Brigitte Macron videla sporočilo znane osebnosti. Iranske igralke,« je dejal Tardif.

    Do incidenta je prišlo na letalu. FOTO: Ludovic Marin/Reuters

    Novinar trdi, da je Emmanuel Macron z igralko več mesecev ohranjal »platon­ski« odnos. Po Tardifovih besedah je bilo eno izmed sporočil poseben vir napetosti med zakoncema, pisalo je: »Zelo ste mi lepi.«

    Macron ostro odgovoril na Trumpove žaljivke: To ni bilo na nivoju!

    Tardif je v intervjuju vztrajal, da je domnevne navedbe preveril in da temeljijo na dejstvih. Prepir med zakoncema je opisal kot klasičen »zakonski prizor«, ki je nepričakovano postal javen, ker so bili na krovu prepričani, da je bila razprava že končana, še preden so se odprla letalska vrata. »Ta zasebni prizor je postal javen zaradi nesporazuma na letalu. Mislili smo, da je prepir končan. Pa ni bil,« je izjavil.

    Zaradi spletnega nadlegovanja Brigitte Macron na sodišču obsodili deset ljudi

    Knjiga z naslovom »(Skoraj) popoln par« naj bi, kot navaja The Daily Mail, raziskovala to, kar Tardif opisuje kot »prepovedana območja« v zakonskem odnosu zakoncev Macron. »To so mi povedali njegovi bližnji in to povem tudi danes zjutraj,« je dejal Tardif.

    Brigitte Macron je 25 let starejša od predsednika. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

    Ponovni val zanimanja za prizor na letalu je znova podžgal javno fascinacijo s francoskim predsedniškim parom, katerega odnos že dolgo vzbuja razprave tako v Franciji kot v tujini. V času incidenta so uradniki z Elizejske palače ugibanja ob posnetku zavrnili. Eden od uradnikov je prizor opisal kot »trenutek, ko sta se predsednik in njegova žena tik pred začetkom poti skušala še zadnjič sprostiti ob smehu«. Tardif pa trdi, da je francosko predsedstvo kasneje obžalovalo, da je pomen prepira zmanjšalo. Po njegovih besedah bi lahko uradniki izkoristili trenutek in par predstavili kot »pravi par, ne popoln par«.

    Trump se ni mogel zadržati

    Afera je dodatno eskalirala v začetku letošnjega leta, ko je Donald Trump incident omenil v govoru na velikonočnem kosilu v Beli hiši. »Potem pokličem Francijo, Macrona – čigar žena se do njega obnaša izjemno slabo – še vedno si ni opomogel od udarca v čeljust,« se je Trump pošalil med nastopom. Macron je nato odgovoril, da pripombe »niso niti elegantne niti na ravni, kot bi morale biti«. Izjava je sprožila ogorčenje po vsej Franciji, tudi med njegovimi političnimi nasprotniki. 

    Predstavniki Brigitte Macron so odločno zanikali nove obtožbe, potem ko so se odlomki iz knjige začeli pojavljati v francoskih medijih, med drugim v časniku Le Parisien. Njen ožji krog je vztrajal, da nikoli ne bi preverjala moževega telefona, in pojasnil, da je zgodbo avtorju že neposredno zanikala v začetku letošnjega leta.

    Macronova proti teorijam zarote: predložila bosta dokaze, da je Brigitte ženska

    Afera je znova obudila tudi razprave o njunem odnosu in o 25-letni starostni razliki. Brigitte je Emmanuela Macrona prvič spoznala, ko je bil najstnik in je obiskoval njen dramski krožek na katoliški šoli v Amiensu. Kljub javnemu nadzoru skozi leta francoski predsednik in prva dama na uradnih dogodkih dosledno nastopata kot enoten par, piše indijski The Economic Times.

    Več iz teme

    FrancijaEmmanuel MacronBrigitte MacronDonald TrumpaferazaušnicaFlorian TardifGolshifteh Farahani

