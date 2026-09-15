Emmyji: noč rekordov, slovesov in velikih zgodb

Serija Vdovin zaliv, v produkciji Apple TV+, nenavadna mešanica komične srhljivke in trilerja, ki je bila nominirana v 19 kategorijah, je na ponedeljkovi podelitvi osvojila šest nagrad, med drugim za najboljšo komedijo- skupno s tehničnimi emmyiji (Creative Arts Emmys) pa kar 14 – in s tem podrla rekord za največje število nagrad, ki jih je v eni sezoni osvojila komedija. Za najboljšo stransko igralko je bila nagrajena Kate O'Flynn, za najboljšega stranskega igralca Stephen Root, za scenarij ustvarjalka serije Katie Dippold, za režijo pa Hiro Murai. Veliki zmagovalec večera je bil valižanski igralec Matthew Rhys, ki je za Vdovin zaliv osvojil emmyja za glavno moško vlogo v komediji, nato pa za Netflixovo Pošast v meni (The Beast in Me) še emmyja za glavno moško vlogo v miniseriji. ...