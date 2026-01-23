En sam odtenek rdeče, Valentino Rosso

Valentino Garavani: Od mladih let je bil zaljubljen v film in zvezde, sanjal je, da jih bo nekoč oblačil, in te sanje so se mu uresničile.

»Moj zadnji spomin na Valentina je, kako je z navdušenjem gledal prvo kolekcijo Alessandra Micheleja za Valentino. Navdušenje je beseda, ki jo najbolj povezujem z Valentinom. Bil je neverjetno vljuden, občudujoč in velikodušen. Njegova oblačila so bila neprisiljena, ženstvena in čudovita,« je ob smrti velikega italijanskega modnega oblikovalca dejala Anna Wintour, globalna urednica revije Vogue. Od njega se danes poslavljajo na pogrebni slovesnosti v baziliki Santa Maria degli Angeli e dei Martiri v središču Rima. S svojim natančnim krojenjem, rdečo barvo in očesom za ženske detajle, kot so pentlje, volani, čipke in vezenine, je bil eden ključnih ustvarjalcev glamurja konec 20. stoletja, so ob njegovem odhodu zapisali v Voguu. Sam je rad rekel, da obožuje lepoto. »To ni moja krivda. A ...