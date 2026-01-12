  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Ena bitka za drugo slavi, Chalamet premagal DiCapria

    Največ zlatih globusov za Eno bitko za drugo, najboljši glavni vlogi za Timothéeja Chalametja in Jessie Buckley.
    Chalamet se je v svojem govoru zahvalil tudi svoji punci Kylie Jenner, ki tokrat ni z njim hodila po rdeči preprogi. FOTO: Etienne Laurent/AFP
    Galerija
    Chalamet se je v svojem govoru zahvalil tudi svoji punci Kylie Jenner, ki tokrat ni z njim hodila po rdeči preprogi. FOTO: Etienne Laurent/AFP
    Mi. J.
    12. 1. 2026 | 08:05
    12. 1. 2026 | 08:28
    5:22
    A+A-

    Sinoči je na 83. podelitvi zlatih globusov v Hollywoodu največ lovorik pobral film Ena bitka za drugo, Paula Thomasa Andersona. Toda za najboljšo moško vlogo je 30-letni Timothée Chalamet z Veličastnim Martyjem premagal Leonarda DiCapria.

    image_alt
    Nekaj pričakovanih imen in nekaj velikih presenečenj

    Jessie Buckley pravi, da so s kitajsko režiserko in večinoma irsko ter poljsko ekipo snemali film o najslavnejšem britancu, ki je kadarkol živel (William Shakespeare). FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    Jessie Buckley pravi, da so s kitajsko režiserko in večinoma irsko ter poljsko ekipo snemali film o najslavnejšem britancu, ki je kadarkol živel (William Shakespeare). FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

    Najboljšo žensko vlogo je slavila irska igralka Jessie Buckley za zgodovinski film Hammnet, ki je na veliko začudenje režiserke Chloe Zhao pobral nagrado za najboljšo dramo. Veliko nagrad se je pričakovalo za grozljivko Grešniki, a je dobila le nagradi za najboljšo glasbeno podlago in za izjemen kinematografski ali distribucijski dosežek.

    74-letni švedski igralec Stellan Skarsgård je prejel nagrado za najboljšega stranskega igralca v filmu Sentimentalna vrednost in se pošalil, da ni pripravil govora, »ker sem mislil, da sem prestar«.

    Nato je prosil ljudi, naj si filme, kot je njegov, ogledajo na velikem platnu. »Filme je treba gledati v kinu,« je dejal.

    Zlati globusi so v marsičem pripravljanje na oskarje, največjo hollywoodsko filmsko podelitev. Po petih preteklih nominacijah za glavno moško vlogo je Timothée Chalamet končno odnesel domov zlati globus, kar ga postavlja v prvo vrsto pri bitki za oskarje. 

    »Oče me je naučil biti hvaležen, vedno bodi hvaležen za to, kar imaš, je govoril. To mi je omogočilo, da sem v preteklosti lahko podelitev zapustil praznih rok, a z dostojanstvom in občutkom hvaležnosti, da sem tu. A lagal bi, če ne bi rekel, da so tisti trenutki naredili to nagrado toliko slajšo,« je v govoru priznal mladi igralec. 

    Ena bitka za drugo je poleg nagrade za najboljšo komedijo dobila še zlate globuse za igralko v stranski vlogi (Teyana Taylor) ter za režijo in scenarij. FOTO: Etienne Laurent/AFP
    Ena bitka za drugo je poleg nagrade za najboljšo komedijo dobila še zlate globuse za igralko v stranski vlogi (Teyana Taylor) ter za režijo in scenarij. FOTO: Etienne Laurent/AFP

    Najboljši film – drama
    Hamnet

    Najboljši film – komedija ali muzikal
    Ena bitka za drugo 

    Najboljša igralka v glavni vlogi – drama
    Jessie Buckley, Hamnet

    Najboljši igralec v glavni vlogi – drama
    Wagner Moura, Tajni agent

    Najboljša igralka v glavni vlogi – muzikal ali komedija
    Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

    Najboljši igralec v glavni vlogi – muzikal ali komedija
    Timothée Chalamet, Veličastni Marty

    Najboljši animirani film
    KPop Demon Hunters

    Najboljši mednarodni film
    Tajni agent

    Najboljša igralka v stranski vlogi 
    Teyana Taylor, Ena bitka za drugo

    Najboljši igralec v stranski vlogi 
    Stellan Skarsgård, Sentimentalna vrednost

    Najboljša režija
    Paul Thomas Anderson, Ena bitka za drugo

    Najboljši scenarij
    Paul Thomas Anderson, Ena bitka za drugo

    Najboljša izvirna glasbena podlaga
    Ludwig Göransson, Grešniki

    Najboljša izvirna filmska pesem
    Golden, KPop Demon Hunters

    Kinematografski in distribucijski dosežek
    Grešniki

    Nagrada Cecila B DeMilla
    Helen Mirren                                          

    Najboljša serija – drama
    Pittsburška bolnišnica 

    Najboljša serija – muzikal ali komedija
    The Studio

    Najboljša miniserija, antologijska serija ali TV-film
    Adolescence

    Najboljša igralka v glavni vlogi serije – drama
    Rhea Seehorn, Pluribus

    Najboljši igralec v glavni vlogi serije – drama
    Noah Wyle, The Pitt

    Najboljša igralka v glavni vlogi serije – muzikal ali komedija
    Jean Smart, Hacks

    Najboljši igralec v glavni vlogi serije – muzikal ali komedija
    Seth Rogen, The Studio

    Najboljša igralka v miniseriji, antologijski seriji ali TV-filmu
    Michelle Williams, Dying for Sex

    Najboljši igralec v miniseriji, antologijski seriji ali TV-filmu
    Stephen Graham, Adolescence

    Najboljša igralka v stranski vlogi
    Erin Doherty, Adolescence

    Najboljši igralec v stranski vlogi
    Owen Cooper, Adolescence

    Najboljša standup komedija na televiziji
    Ricky Gervais, Ricky Gervais: Mortality

    Najboljši podkast
    Good Hang With Amy Poehler

    Nagrada Carol Burnett
    Sarah Jessica Parker

     

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic izdelka v Sparu

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v vzorcu ugotovila preseženo vsebnost sorbinske kisline.
    9. 1. 2026 | 20:18
    Nesreča

    Pri pluženju je ponoči umrl 28-letnik

    Med vožnjo po klancu navzdol je v ostrem levem ovinku zapeljal z vozišča in zdrsel po strmi travnati brežini.
    10. 1. 2026 | 12:59
