Ena bitka za drugo slavi, Chalamet premagal DiCapria

Sinoči je na 83. podelitvi zlatih globusov v Hollywoodu največ lovorik pobral film Ena bitka za drugo, Paula Thomasa Andersona. Toda za najboljšo moško vlogo je 30-letni Timothée Chalamet z Veličastnim Martyjem premagal Leonarda DiCapria.

Jessie Buckley pravi, da so s kitajsko režiserko in večinoma irsko ter poljsko ekipo snemali film o najslavnejšem britancu, ki je kadarkol živel (William Shakespeare). FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Najboljšo žensko vlogo je slavila irska igralka Jessie Buckley za zgodovinski film Hammnet, ki je na veliko začudenje režiserke Chloe Zhao pobral nagrado za najboljšo dramo. Veliko nagrad se je pričakovalo za grozljivko Grešniki, a je dobila le nagradi za najboljšo glasbeno podlago in za izjemen kinematografski ali distribucijski dosežek.

74-letni švedski igralec Stellan Skarsgård je prejel nagrado za najboljšega stranskega igralca v filmu Sentimentalna vrednost in se pošalil, da ni pripravil govora, »ker sem mislil, da sem prestar«. Nato je prosil ljudi, naj si filme, kot je njegov, ogledajo na velikem platnu. »Filme je treba gledati v kinu,« je dejal.

Zlati globusi so v marsičem pripravljanje na oskarje, največjo hollywoodsko filmsko podelitev. Po petih preteklih nominacijah za glavno moško vlogo je Timothée Chalamet končno odnesel domov zlati globus, kar ga postavlja v prvo vrsto pri bitki za oskarje.

»Oče me je naučil biti hvaležen, vedno bodi hvaležen za to, kar imaš, je govoril. To mi je omogočilo, da sem v preteklosti lahko podelitev zapustil praznih rok, a z dostojanstvom in občutkom hvaležnosti, da sem tu. A lagal bi, če ne bi rekel, da so tisti trenutki naredili to nagrado toliko slajšo,« je v govoru priznal mladi igralec.

Ena bitka za drugo je poleg nagrade za najboljšo komedijo dobila še zlate globuse za igralko v stranski vlogi (Teyana Taylor) ter za režijo in scenarij. FOTO: Etienne Laurent/AFP