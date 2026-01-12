Ena bitka za drugo slavi, Chalamet premagal DiCapria

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Sinoči je na 83. podelitvi zlatih globusov v Hollywoodu največ lovorik pobral film Ena bitka za drugo, Paula Thomasa Andersona. Toda za najboljšo moško vlogo je 30-letni Timothée Chalamet z Veličastnim Martyjem premagal Leonarda DiCapria.
Najboljšo žensko vlogo je slavila irska igralka Jessie Buckley za zgodovinski film Hammnet, ki je na veliko začudenje režiserke Chloe Zhao pobral nagrado za najboljšo dramo. Veliko nagrad se je pričakovalo za grozljivko Grešniki, a je dobila le nagradi za najboljšo glasbeno podlago in za izjemen kinematografski ali distribucijski dosežek.
74-letni švedski igralec Stellan Skarsgård je prejel nagrado za najboljšega stranskega igralca v filmu Sentimentalna vrednost in se pošalil, da ni pripravil govora, »ker sem mislil, da sem prestar«.
Nato je prosil ljudi, naj si filme, kot je njegov, ogledajo na velikem platnu. »Filme je treba gledati v kinu,« je dejal.
Zlati globusi so v marsičem pripravljanje na oskarje, največjo hollywoodsko filmsko podelitev. Po petih preteklih nominacijah za glavno moško vlogo je Timothée Chalamet končno odnesel domov zlati globus, kar ga postavlja v prvo vrsto pri bitki za oskarje.
»Oče me je naučil biti hvaležen, vedno bodi hvaležen za to, kar imaš, je govoril. To mi je omogočilo, da sem v preteklosti lahko podelitev zapustil praznih rok, a z dostojanstvom in občutkom hvaležnosti, da sem tu. A lagal bi, če ne bi rekel, da so tisti trenutki naredili to nagrado toliko slajšo,« je v govoru priznal mladi igralec.
Najboljši film – drama
Hamnet
Najboljši film – komedija ali muzikal
Ena bitka za drugo
Najboljša igralka v glavni vlogi – drama
Jessie Buckley, Hamnet
Najboljši igralec v glavni vlogi – drama
Wagner Moura, Tajni agent
Najboljša igralka v glavni vlogi – muzikal ali komedija
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Najboljši igralec v glavni vlogi – muzikal ali komedija
Timothée Chalamet, Veličastni Marty
Najboljši animirani film
KPop Demon Hunters
Najboljši mednarodni film
Tajni agent
Najboljša igralka v stranski vlogi
Teyana Taylor, Ena bitka za drugo
Najboljši igralec v stranski vlogi
Stellan Skarsgård, Sentimentalna vrednost
Najboljša režija
Paul Thomas Anderson, Ena bitka za drugo
Najboljši scenarij
Paul Thomas Anderson, Ena bitka za drugo
Najboljša izvirna glasbena podlaga
Ludwig Göransson, Grešniki
Najboljša izvirna filmska pesem
Golden, KPop Demon Hunters
Kinematografski in distribucijski dosežek
Grešniki
Nagrada Cecila B DeMilla
Helen Mirren
Najboljša serija – drama
Pittsburška bolnišnica
Najboljša serija – muzikal ali komedija
The Studio
Najboljša miniserija, antologijska serija ali TV-film
Adolescence
Najboljša igralka v glavni vlogi serije – drama
Rhea Seehorn, Pluribus
Najboljši igralec v glavni vlogi serije – drama
Noah Wyle, The Pitt
Najboljša igralka v glavni vlogi serije – muzikal ali komedija
Jean Smart, Hacks
Najboljši igralec v glavni vlogi serije – muzikal ali komedija
Seth Rogen, The Studio
Najboljša igralka v miniseriji, antologijski seriji ali TV-filmu
Michelle Williams, Dying for Sex
Najboljši igralec v miniseriji, antologijski seriji ali TV-filmu
Stephen Graham, Adolescence
Najboljša igralka v stranski vlogi
Erin Doherty, Adolescence
Najboljši igralec v stranski vlogi
Owen Cooper, Adolescence
Najboljša standup komedija na televiziji
Ricky Gervais, Ricky Gervais: Mortality
Najboljši podkast
Good Hang With Amy Poehler
Nagrada Carol Burnett
Sarah Jessica Parker
Komentarji