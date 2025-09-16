Ena sama je Nama, zdaj je olepšana, osvežena

Od danes je uradno odprta prenovljena veleblagovnica Nama. Družba Morgan Finance SL je preuredila pritličje, prvo, drugo in tretje nadstropje ter jim vdihnila svež, sodoben značaj v duhu mestne veleblagovnice, ki bo združevala modo za ženske in moške, modne dodatke, perilo in kozmetiko.

Namin moto: osebni stik, svetovanje in občutek, da si dobrodošel. FOTO: Dejan Javornik

»Naša vizija je, da Nami vrnemo vlogo živahnega mestnega središča za vse generacije – osebni stik, svetovanje in občutek, da si dobrodošel, hkrati pa vanjo vnesti svežino, modnost in pridih italijanskega stila,« je ob otvoritvi povedala Francesca Borghetti, lastnica in direktorica novoustanovljenega podjetja Morgan Finance SL.

V prenovljeno veleblagovnico se vračajo nekatere stare, nekatere pa nove blagovne znamke: Gianni Chiarini, Luisa Cerano, Alphatauri, Marc Aurel, Hogl, Olsen, Brax, Bugatti, Fynch Hatton, Motivi, Mey in druge. Z nami pa ostajajo uspešnice Twinset U&B, Didriksons, Gant, Comma, S.Oliver, G-Star, Morgan, Batty Barclay in druge. Na oddelek kozmetike pa prestižne blagovne znamke, kot so Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, La Prairie, Valmont, Tom Ford, Guerlain, Estée Lauder, Lancôme, Shiseido itd.

»Naša vizija je, da Nami vrnemo vlogo živahnega mestnega središča za vse generacije,« je povedala Francesca Borghetti, lastnica in direktorica družbe Morgan Finance SL. FOTO: Dejan Javornik

Vhod v veleblagovnico je po novem mogoč s Tomšičeve ulice. V začetku prihodnjega leta pa v pritličje Name prihaja športna znamka Nike, kamor bo mogoče vstopati s Cankarjeve.

Kot smo že poročali, je nepremičninska družba Nama novembra lani pompozno napovedala prenovo veleblagovnice v središču Ljubljane, ki naj bi postala družabno-nakupovalno središče. Idejno zasnovo za prenovo je pripravil arhitekturni biro Sadar+Vuga, odprtje pa je bilo predvideno za jesen leta 2026.

Lastništvo Name Nama je v lasti družbe Trigal Funds, katere lastnik je družba Trigal. Ta je v 50,1-odstotni lasti nemške družbe KGAL Beteiligungs, preostalo polovico ima Zavarovalnica Triglav. Skratka nekaj več kot polovični lastnik je KGAL, nekaj manj kot polovico pa ima Zavarovalnica Triglav.

Morgan Finance SL je konec maja ustanovila češka družba Morgan Finance A.S. Julija je bila družba prodana Italijanki Francesci Borghetti. Lastništvo je zastavljeno pri Gorenjski banki, kar kaže, da je banka pomagala pri financiranju. Sodeč po spletni strani, je bila Morgan Finance A.S. ustanovljena leta 2016, ukvarja se predvsem s posredovanjem pri prodaji kriptovalut. Forbes družbo povezuje z lastniki Modiane. Italijanka Francesca Borghetti je lani v Pragi ustanovila podjetje Gastro Holding CZ (glede na prijavljeno prebivališče gre skoraj zanesljivo za isto osebo). Podjetje je registrirano za gostinsko dejavnost z minimalnim osnovnim kapitalom. Sedež ima v centru Prage. Prostori so bili še septembra lani brez najemnika. Sicer pa je verjetno povezana z nekdanjimi lastniki Modiane. Med direktorji družbe je bil Piofrancesco Borghetti, ki je imel prebivališče v Pragi. Karel Lipnik

Prihodnje leto bo slavila 80 let

Veleblagovnica Nama bo prihodnje leto praznovala že 80 let, a prodajalna na takratni Titovi cesti je, kot je napovedoval oglas v časopisu Delo, svoja vrata odprla 28. aprila 1965. Obljubljali so odprtje »non-stop od 7.30 do 20. ure, 6 prodajnih etaž, 10.000 artiklov za dom, družino, gospodinjstvo, šport, rekreacijo itd., obročno odplačevanje« ter – precej nenavadno – »20-odstotni popust pri nakupu s tujo valuto« pa tudi »dostavo na dom«. Odprtje naj bi bilo »darilo Ljubljani za 1. maj«.

Da si nedvomno zasluži ime veleblagovnica, da je v osemetažni stavbi s 5000 kvadratnimi metri šest etaž s približno 4000 kvadratnimi metri, namenjenih trgovini, dve etaži pa pisarnam in da je to petkrat večja prodajalna v primerjavi z dotedanjimi prostori. Najrazličnejše blago, ki so ga nameravali razstaviti, pa je bilo vredno okrog ene milijarde dinarjev.

V začetku prihodnjega leta pa v pritličje Name prihaja športna znamka Nike. FOTO. Dejan Javornik

Kot največjo novost so izpostavljali premikajoče se stopnice, tako imenovani škarjasti eskalator, ki je peljal iz kleti v četrto nadstropje in ga je izdelalo in montiralo dunajsko podjetje Freisser. Eskalator je lahko v eni uri prepeljal do 7000 ljudi, njegova posebnost v Nami je bila tudi ta, da je bil nekoliko širši od dotedanjih, tudi na primer tistega v Modni hiši.

Blago na policah je bilo izbrano in razporejeno tako, da si ga je kupec lahko čim bolje ogledal, prodajalci so bili le svetovalci in usmerjevalci. V njej je bilo mogoče kupiti od električnih gospodinjskih aparatov, elektromateriala in oblačil za vse družinske člane do stanovanjske opreme, sobnega in kuhinjskega pohištva, preprog in celo slik.

V sodelovanju z Umetniško zadrugo je bil namreč precejšen prostor namenjen slikam (akvarelom, oljem in grafikam) ter drobnim plastikam priznanih domačih avtorjev za opremo stanovanja. Čeprav si od te male galerije, vsaj tako je pisalo, niso obetali velikega komercialnega uspeha, so ga šteli za sodoben način pridobivanja kupcev.