Enajstérica

Enajsterica je po drugi, deloma razširjeni izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika skupina enajstih oseb. Beseda je tvorjena iz ločilnega količinskega števnika enajstero, in sicer po istem vzorcu kot druge sorodne besede iz pomenske druščine »skupina z določenim številom oseb«, na primer dvojica, trojica, četverica, peterica, šesterica, sedmerica, osmerica, deveterica, deseterica, enajsterica in tako naprej v neskončnost. Mogoča je tudi tvorba z obrazilom ‑ka, ki pa se po dostopnih slovarjih na portalu Fran ustavi pri skupini šestih oseb (dvojka, trojka, četvorka, peterka, šesterka), do enajsterke ne pridemo.

Samostalniki tega tipa imajo lahko tudi ožji pomen skupine ljudi, sestavljene za določeno delo oziroma nalogo. Tako smo pred leti v Sloveniji z nelagodjem pričakovali obisk trojke, v košarki spremljamo podvige najbolj usklajenih peterk, na maturantskih plesih pa harmonične plesne gibe četvork. Če bi obstajal šport, v katerem je v ekipi enajst igralcev, bi se prav gotovo pogovarjali tudi o enajstericah.

Prosim? Pravite, da tak šport obstaja?

Saj ne, hecam se. Seveda obstaja in prepričana sem, da smo ob tokratni besedi tedna vsi takoj pomislili na slovensko nogometno ekipo. Beseda enajsterica je v tem primeru uporabljena v podpomenu »nogometno moštvo«, ki ima v SSKJ2 sicer oznako »publicistično«, a se v manj formalnem knjižnem jeziku vztrajno prebija tudi v besedila drugih zvrsti. Kako tudi ne, ko pa nam naša izbrana vrsta v zadnjem času prinaša toliko veselja.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Urška Vranjek Ošlak.