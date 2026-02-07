Enajstletniku, ki ga je voznik avtobusa nagnal v sneg, častno mesto ob zastavi

V Italiji po pričakovanju odmevajo podobe, pesmi in besede z včerajšnje spektakularne otvoritve olimpijskih iger Milano – Cortina 2026. Uporabniki družbenih omrežij presenetljivo ne skrivajo ogorčenja.

Razočarala jih je mednarodno uveljavljena italijanska pevska sila Laura Pausini, ki je pela italijansko himno. Kar se je nam najbrž zdela kakovostna interpretacija himne Fratelli d'Italia, so velikokrat ocenili za neposlušljivo prilaščanje himne, ki ni bila odpeta, pač pa odkričana.

»Prste stran od himne!«

»L'inno non si tocca!« si večkrat prebral. »Prste stran od himne!«, če prevedemo. Italijane je razjezilo tudi dejstvo, da nastopajočega Ghalija, ki je v Milanu rojen raper s tunizijskima staršema, v prenosu niso poimenovali in mu niso privoščili prvega plana, o Mariah Carey pa je portal Repubblice zapisal naslednje: »Po displeju je drselo besedilo pesmi; ameriška zvezdnica ga je s fiksiranim pogledom spremljala in izgovarjala kot učenka pri prvi uri italijanščine.« Seveda odmevajo tudi žvižgi, ki jih je ob mimohodu ameriških športnikov, ko se je za kak trenutek znašel na velikem zaslonu na stadionu, na svoj račun slišal JD Vance.

FOTO: Marco Bertorello/AFP

Na odru ob dvigu zastave

Manj opazno se je odvila še zgodba enajstletnika, o katerem smo pisali. Konec januarja je moral med vračanjem iz šole z avtobusa na mraz in sneg, ker je imel le običajno vozovnico, ne pa dražje, ki so jo uvedli ravno zaradi olimpijskih iger. Nova olimpijska cena je začela veljati tudi za domačine.

Otrok je pristal na snegu, po katerem je moral do doma sam pešačiti šest kilometrov. »Uro in pol je hodil sam po snegu, pri temperaturi pod ničlo, ko je že padal mrak. Šest kilometrov do doma, kamor je prišel v solzah in zmrznjen,« je navedel portal Il Sole 24 ore.

Voznik avtobusa mu je ukazal, naj izstopi, ker ni imel ustrezne vozovnice. Fant je namreč imel s seboj zvezek vozovnic v vrednosti 2,50 evra, ki ga je uporabljal za vsakodnevne prevoze in obiskovanje pouka. Njegova vozovnica ni bila več skladna z novo, precej dražjo, ki je začela veljati le nekaj dni pred tem na liniji 30 Calalzo–Cortina podjetja Dolomiti Bus.

Organizatorji olimpijskih iger so se mu včeraj skušali oddolžiti tako, da so ga postavili na oder ob dvigu italijanske zastave in med prepevanjem himne v Cortini d'Ampezzo, kar je sledilo omenjenemu petju Pausinijeve. Videl ga je ves svet, veliki možje na fotografiji ob dvigu zastave ob njem so Fulvio Valbusa, Christian Zorzi, Giorgio Di Centa in Pietro Piller Cottrer, člani zmagovite italijanske štafete v teku na smučeh 4x10 km na olimpijskih igrah v Torinu 2006.

Seveda so tudi v tem primeru družbena omrežja preplavile negativne kritike poteze organizatorjev, rekoč, da skušajo s to gesto le omiliti sramoto in nemara omehčati srce dečkove babice, ki je odvetnica. Zaradi morebitne tožbe zaradi zapustitve mladoletnika na snegu ...