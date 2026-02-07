  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Enajstletniku, ki ga je voznik avtobusa nagnal v sneg, častno mesto ob zastavi

    Dečka, ki je moral med sneženjem in pri temperaturah pod ničlo prepešačiti dolge kilometre do doma, je videl ves svet.
    Videl ga je ves svet, veliki možje ob njem ob dvigu zastave ob njem so Fulvio Valbusa, Christian Zorzi, Giorgio Di Centa in Pietro Piller Cottrer, člani zmagovite italijanske štafete v teku na smučeh 4x10 km na olimpijskih igrah v Torinu 2006. FOTO: Odd Andersen/AFP
    Galerija
    Videl ga je ves svet, veliki možje ob njem ob dvigu zastave ob njem so Fulvio Valbusa, Christian Zorzi, Giorgio Di Centa in Pietro Piller Cottrer, člani zmagovite italijanske štafete v teku na smučeh 4x10 km na olimpijskih igrah v Torinu 2006. FOTO: Odd Andersen/AFP
    V. U.
    7. 2. 2026 | 14:46
    7. 2. 2026 | 16:10
    3:41
    A+A-

    V Italiji po pričakovanju odmevajo podobe, pesmi in besede z včerajšnje spektakularne otvoritve olimpijskih iger Milano – Cortina 2026. Uporabniki družbenih omrežij presenetljivo ne skrivajo ogorčenja.

    image_alt
    Ker ni imel vozovnice po novi ceni, je voznik enajstletnika pustil na cesti v snegu

    Razočarala jih je mednarodno uveljavljena italijanska pevska sila Laura Pausini, ki je pela italijansko himno. Kar se je nam najbrž zdela kakovostna interpretacija himne Fratelli d'Italia, so velikokrat ocenili za neposlušljivo prilaščanje himne, ki ni bila odpeta, pač pa odkričana.

    »Prste stran od himne!«

    »L'inno non si tocca!« si večkrat prebral. »Prste stran od himne!«, če prevedemo. Italijane je razjezilo tudi dejstvo, da nastopajočega Ghalija, ki je v Milanu rojen raper s tunizijskima staršema, v prenosu niso poimenovali in mu niso privoščili prvega plana, o Mariah Carey pa je portal Repubblice zapisal naslednje: »Po displeju je drselo besedilo pesmi; ameriška zvezdnica ga je s fiksiranim pogledom spremljala in izgovarjala kot učenka pri prvi uri italijanščine.« Seveda odmevajo tudi žvižgi, ki jih je ob mimohodu ameriških športnikov, ko se je za kak trenutek znašel na velikem zaslonu na stadionu, na svoj račun slišal JD Vance.

    FOTO: Marco Bertorello/AFP
    FOTO: Marco Bertorello/AFP

    Na odru ob dvigu zastave

    Manj opazno se je odvila še zgodba enajstletnika, o katerem smo pisali. Konec januarja je moral med vračanjem iz šole z avtobusa na mraz in sneg, ker je imel le običajno vozovnico, ne pa dražje, ki so jo uvedli ravno zaradi olimpijskih iger. Nova olimpijska cena je začela veljati tudi za domačine.

    Otrok je pristal na snegu, po katerem je moral do doma sam pešačiti šest kilometrov. »Uro in pol je hodil sam po snegu, pri temperaturi pod ničlo, ko je že padal mrak. Šest kilometrov do doma, kamor je prišel v solzah in zmrznjen,« je navedel portal Il Sole 24 ore.

    Voznik avtobusa mu je ukazal, naj izstopi, ker ni imel ustrezne vozovnice. Fant je namreč imel s seboj zvezek vozovnic v vrednosti 2,50 evra, ki ga je uporabljal za vsakodnevne prevoze in obiskovanje pouka. Njegova vozovnica ni bila več skladna z novo, precej dražjo, ki je začela veljati le nekaj dni pred tem na liniji 30 Calalzo–Cortina podjetja Dolomiti Bus. 

    Organizatorji olimpijskih iger so se mu včeraj skušali oddolžiti tako, da so ga postavili na oder ob dvigu italijanske zastave in med prepevanjem himne v Cortini d'Ampezzo, kar je sledilo omenjenemu petju Pausinijeve. Videl ga je ves svet, veliki možje na fotografiji ob dvigu zastave ob njem so Fulvio Valbusa, Christian Zorzi, Giorgio Di Centa in Pietro Piller Cottrer, člani zmagovite italijanske štafete v teku na smučeh 4x10 km na olimpijskih igrah v Torinu 2006.

    Seveda so tudi v tem primeru družbena omrežja preplavile negativne kritike poteze organizatorjev, rekoč, da skušajo s to gesto le omiliti sramoto in nemara omehčati srce dečkove babice, ki je odvetnica. Zaradi morebitne tožbe zaradi zapustitve mladoletnika na snegu ...

    Premium
    Novice  |  Svet
    Mednarodna politika

    Pirc Musarjeva iskreno za Politico: Ursula von der Leyen nima pristojnosti

    Slovenska predsednica meni, da bi moral biti evropski svet najmočnejši politični organ Evropske unije.
    Pija Kapitanovič 6. 2. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Kriminalistična preiskava

    Direktor gradbenega podjetja izdajal lažne račune in ponarejal listine

    Kriminalistična preiskava je razkrila nepravilnosti pri poslovanju gradbenega podjetja.
    6. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Težave pred začetkom

    Težave že pred odprtjem iger, naša tekačica na smučeh zapustila olimpijsko vas

    Najboljša slovenska tekmovalka v teku na smučeh je zaradi bolezni dan pred prvo tekmo v Teseru zapustila olimpijsko prizorišče. Na delu bo tako le Neža Žerjav.
    6. 2. 2026 | 15:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Politični obračuni

    Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

    Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
    Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Italijaolimpijske igrezastavahimnaMilano Cortina 2026

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Tenis
    Davisov pokal

    Turčija le razred pred Slovenijo

    S skupnim izidom v polni Beli dvorani v Velenju so turški teniški igralci ugnali našo vrsto in jo poslali nazaj v drugo svetovno skupino Davisovega pokala.
    Siniša Uroševič 7. 2. 2026 | 16:22
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Italija

    Snežni plaz zahteval življenje smučarja, še enega pogrešajo

    Plaz je zasul tri smučarje, enemu med njimi se je uspelo rešiti. Iskanje pogrešanega je v teku.
    7. 2. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleško prvenstvo

    Priložnost, da vrže rokavico trenerju, je ostala na Šeškovi glavi

    Nogometaši Manchester Uniteda so na Old Traffordu z 1:0 premagali Tottenham, Benjamin Šeško pa je znova pristal na klopi za rezervne nogometaše.
    Nejc Grilc 7. 2. 2026 | 15:26
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

    Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
    7. 2. 2026 | 14:50
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Enajstletniku, ki ga je voznik avtobusa nagnal v sneg, častno mesto ob zastavi

    Dečka, ki je moral med sneženjem in pri temperaturah pod ničlo prepešačiti dolge kilometre do doma, je videl ves svet.
    7. 2. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleško prvenstvo

    Priložnost, da vrže rokavico trenerju, je ostala na Šeškovi glavi

    Nogometaši Manchester Uniteda so na Old Traffordu z 1:0 premagali Tottenham, Benjamin Šeško pa je znova pristal na klopi za rezervne nogometaše.
    Nejc Grilc 7. 2. 2026 | 15:26
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

    Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
    7. 2. 2026 | 14:50
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Enajstletniku, ki ga je voznik avtobusa nagnal v sneg, častno mesto ob zastavi

    Dečka, ki je moral med sneženjem in pri temperaturah pod ničlo prepešačiti dolge kilometre do doma, je videl ves svet.
    7. 2. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo