    Zanimivosti

    Energetska neodvisnost: nova valuta konkurenčnosti podjetij

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    FOTO: Geo Energy
    Galerija
    FOTO: Geo Energy
    Promo Delo
    8. 10. 2025 | 07:58
    8. 10. 2025 | 07:58
    7:05
    A+A-

    Rastoče cene omrežnine in električne energije, geopolitična negotovost ter pritiski na trajnostno poslovanje so razlogi, da postaja energetska neodvisnost ena ključnih konkurenčnih prednosti sodobnih podjetij.

    Podjetja, ki že danes vlagajo v sončne elektrarne in hranilnik električne energije, niso le okolijsko odgovorna – so tudi bolj konkurenčna, stroškovno učinkovita in pripravljena na prihodnost, ko bo cena energije še naprej igrala ključno vlogo.

    Energetska strategija: nuja sedanjosti, ne možnost prihodnosti

    V Sloveniji imajo številna proizvodna, predelovalna in logistična podjetja že danes visoke stroške energije – še posebej v času konic. Poleg tega jih ogrožajo tveganja izpadov in prekinitev dobave, kar lahko neposredno vpliva na neprekinjenost proizvodnje.

    V takšnem okolju energetska učinkovitost ni več luksuz, temveč postaja nujna poslovna potreba.

    Geo Energy: vaš strateški partner za energetsko preobrazbo

    Podjetje Geo Energy zagotavlja celovite rešitve za energetsko neodvisnost. Te vključujejo:

    • sončne elektrarne po meri,
    • hranilnike električne energije,
    • polnilnice za električna vozila,
    • napredne sisteme upravljanja energije (EMS GRID IQ™),
    • popolno projektno podporo – od analize do vzdrževanja,
    • upravljanje hranilnika električne energije za doseganje čim večjih prihrankov in zaslužkov.

    Miha Požauko FOTO: Geo Energy
    Miha Požauko FOTO: Geo Energy
    }Geo Energy ponuja rešitve po načelu »ključ v roke«: od analize profila porabe, načrtovanja in izvedbe do integracije in pridobivanja subvencij ter dolgoročnega vzdrževanja.

    Sodelujemo izključno s premium partnerji, kot so Tesvolt, SMA in Diotech, kar zagotavlja:

    • najvišjo stopnjo varnosti,
    • visoko učinkovitost (≥ 97 %),
    • dolgo življenjsko dobo sistemov (do 8.000 ciklov oz. do 30 let).

     

    »Energetska učinkovitost ni več le del trajnostnih strategij – danes je to temelj poslovne stabilnosti. Naša naloga je podjetjem omogočiti, da energijo uporabljajo kot konkurenčno prednost, ne kot strošek,« poudarja Miha Požauko, generalni direktor Geo Energy.

    Konkretne koristi za podjetja

    1. Znižanje stroškov obratovanja

    Podjetja z lastno proizvodnjo energije in hranilnikom električne energije zmanjšajo odvisnost od omrežja. Ko je elektrika poceni (ponoči, ob koncih tedna ali ob sončnih dnevih), sistem shranjuje energijo. V času konic, ko so tarife najvišje, pa podjetje porablja to shranjeno energijo – kar neposredno pomeni nižje račune in bolj stabilne stroške.

    2. Optimizacija rabe energije in boljša izkoriščenost virov

    V Geo Energy so med prvimi razvili lasten EMS GRID IQ™: pametni sistem, ki omogoča aktivno upravljanje energijskih tokov v realnem času. Podjetja lahko tako povečajo izkoristek proizvodnje in zmanjšajo energetske izgube.

    3. Zmanjšanje koničnih obremenitev

    Vrhunci porabe (»konice«) povzročajo visoke omrežninske stroške. Z GRID IQ™ pametnim sistemom upravljanja podjetje »reže konice« – črpa električno energijo iz hranilnika v koničnih trenutkih in s tem bistveno zmanjša obračunsko moč, prispevek za SPTE/OVE ter zniža fiksne stroške na računu za elektriko.

    4. Zeleni prehod in krepitev blagovne znamke

    Vlaganje v trajnostne vire ni le okoljska odgovornost – je tudi signal trgu, partnerjem in kupcem, da podjetje razmišlja dolgoročno in trajnostno. Z vgradnjo sončne elektrarne in hranilnika električne energije podjetje zmanjša svoj ogljični odtis, izpolnjuje cilje ESG in s tem gradi ugled.

    FOTO: Geo Energy
    FOTO: Geo Energy

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Lestro-Ledinek d. o. o. (Hoče) – Svetovno priznani proizvajalec lesnoobdelovalnih strojev

    Kombinacija sončne elektrarne 443,52 kWp in hranilnika električne energije 150 kW/240 kWh omogoča rezanje konic in energetsko optimizacijo v kompleksnem proizvodnem ciklu. Ključna prednost? Prihranek v višini več deset tisoč evrov letno na računih za energijo in večja zanesljivost dobave.

    IMPULS Domžale d. o. o. (Radomlje) – Eno izmed vodilnih podjetij v prehrambni industriji

    Podjetje iz prehrambne industrije uporablja sistem za proizvodnjo in shranjevanje energije, ki znižuje stroške in hkrati bistveno prispeva k zmanjšanju emisij CO₂. Rešitev je odlično umeščena v trajnostno strategijo podjetja in komunikacijo blagovne znamke.

    BS VAR d. o. o. (Maribor) – Kovinska industrija in inženiring

    Napreden energetski sistem s hranilnikom električne energije 100 kW/112 kWh in sončno elektrarno moči 151,2 kWp je podjetju omogočil visoko stopnjo samooskrbe. V času konične proizvodnje prihaja do »viškov« električne energije, te pa hranilnik uspešno shranjuje in prodaja dobavitelju po zelo visoki ceni, predvidoma v večernem času med 19. in 21. uro, ko so potrebe v omrežju največje.

    Do 45 % subvencije za hranilnike električne energije – Geo Energy izvede celoten postopek

    Trenutno lahko podjetja prek Borzena pridobijo do 45 % subvencije za vgradnjo hranilnika električne energije.

    Geo Energy prevzame celoten postopek: strankam pomaga od začetne analize in priprave dokumentacije do končne izvedbe in vzdrževanja – brez administrativnega stresa.

    FOTO: Geo Energy
    FOTO: Geo Energy

    Energetska prihodnost podjetij

    Energetska neodvisnost je danes nova valuta konkurenčnosti. Podjetja, ki vlagajo v lastne vire in pametne sisteme, si zagotavljajo:

    • nižjo ceno energije,
    • večjo stabilnost poslovanja,
    • trajnostno konkurenčno prednost.

    Če želite izvedeti, kako lahko tudi vaše podjetje postane energetsko neodvisno, kontaktirajte z nami: pišite na info@geoenergy-group.com, obiščite www.geoenergy.si ali nas pokličite na 070 511 425.

    Naročnik oglasne vsebine je Geo Energy

    Več iz teme

    električna energijahranilniki energijeobnovljivi viri energijesončne elektrarnehranilnikiGeo Energy
