Energetska samozadostnost kot rešitev energetske krize

Trga toplotnih črpalk in sončnih elektrarn se povečujeta že sedmo leto zapored, v času krize pa sta dobila še dodaten pospešek. K odločitvi za nakup omenjenih sistemov najbolj prepriča možnost znižanja stroškov, in sicer s toplotno črpalko do 70 %, skupaj s sončno elektrarno pa lahko dodatno znižamo stroške elektrike vse do 90 %.