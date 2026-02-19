Energijski praški za snifanje: od kave in kakava do zelišč in amoniaka

Se spomnite sladkarij v obliki cigaret, ki so bile ob koncu 20. stoletja v številnih državah prepovedane, da ne bi mladih spodbujale k kajenju?

Medtem ko na Hrvaškem javnost razburja energijski prašek Sniffit – vsebuje vitamine in stimulanse, kot sta kofein in tavrin –, ki se v nasprotju z energijskimi pijačami, ki se popijejo, dozira skozi nos, razprave o primernosti prodaje takšnih izdelkov potekajo že več let. Okoli leta 2014 so se na trgu pojavili prvi izdelki za inhaliranje kofeina. Leta 2024 se je po svetu uporaba energijskih praškov za uživanje skozi nosnice kot potrošniških izdelkov ali prehranskih dopolnil drastično povečala. V zadnjih dveh letih so številne blagovne znamke na trg lansirale komercialne izdelke, kot so want a BUMP v ZDA, sniffup v Nemčiji in sniffy v Franciji. V Franciji so jih od začetka maja 2024 prodajali v trafikah, zlahka pa so bili dostopni tudi po spletu. Po dveh mesecih žgočih razprav je ...