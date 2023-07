Eno najbolj razširjenih sladil na svetu je mogoče rakotvorno

Aspartam, eno najbolj razširjenih sladil na svetu, bi lahko pri ljudeh povzročal raka, ugotavlja poročilo, ki ga je danes objavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). To bi se sicer lahko zgodilo le pri uživanju sladila v čezmernih količinah. Ob upoštevanju najvišjega dopustnega dnevnega vnosa pa ta ne bi smel predstavljati tveganj.

Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC), ki deluje v okviru WHO, je na podlagi študij aspartam uvrstila na seznam možnih rakotvornih snovi za ljudi, saj so študije ugotovile, da obstajajo omejeni dokazi, da snov lahko povzroči raka. Pri tem agencija poudarja potrebo po nadaljnjih raziskavah za izboljšanje razumevanja povezav med aspartamom in rakom.

»Po našem mnenju je to bolj poziv raziskovalni skupnosti, da poskuša bolje razjasniti in razumeti rakotvorno nevarnost, ki jo lahko ali pa tudi ne predstavlja uživanje aspartama,« je dejala predstavnica IARC Mary Schubauer-Berigan.

Skupni strokovni odbor za aditive za živila (JECFA), prav tako pod okriljem WHO, je medtem glede na poročilo sklenil, da študije niso zadostni razlog za spremembo trenutnega najvišjega dopustnega dnevnega vnosa aspartama.

Ta sicer znaša 40 miligramov na kilogram telesne teže. To pa pomeni, da bi morala odrasla oseba, ki tehta 70 kilogramov, zaužiti od devet do 14 pločevink brezalkoholne pijače z visoko vsebnostjo aspartama, da bi presegla sprejemljivi dnevni vnos, navaja WHO.

»Rak je eden glavnih vzrokov smrti na svetu. Znanost se nenehno širi, da bi ocenila možne dejavnike, ki sprožajo ali pospešujejo nastanek raka,« je glede ugotovitev dejal direktor WHO za prehrano in varnost hrane Francesco Branca. Ljudem ne priporoča, da se v celoti odpovedo sladilom, svetuje pa jim zmernost.

Aspartam je eno najbolj razširjenih sladil na svetu, ki se od osemdesetih let prejšnjega stoletja pogosto uporablja v različnih živilih in pijačah, vključno z dietnimi pijačami, žvečilnimi gumiji in nekaterimi mlečnimi izdelki.