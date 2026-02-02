Epstein se je zanimal za nakup Titove vile v New Yorku

Na treh milijonih strani pred nedavnim objavljenih t. i. Epsteinovih dokumentov je tudi podatek, da se je pokojni Jeffrey Epsetin zanimal za nakup prestižne vile na newyorški Peti aveniji, ki je bila nekdaj v lasti Jugoslavije, je ugotovil srbski medijski portal Blic.

Vila na Peti aveniji. FOTO: Douglas Elliman/Scott Wintrow

Med dokumenti je tudi elektronsko sporočilo, ki ga je prejel Epstein, ki vsebuje 26 fotografij t. i. Titove vile, njen tloris in odlomek iz članka, objavljenega v New York Postu z naslovom Za 50 milijonov dolarjev lahko kupite zadnji dvorec iz zlate dobe Manhattna.

Epstein se nazadnje za nakup ni odločil, vilo pa je leta 2022 za 50 milijonov kupil poslovnež iz Londona. Kupnino so si razdelile dedinje nekdanje Jugoslavije, Sloveniji je pripadlo 7,25 milijona evrov.

Sredstva za nakup zbrali izseljenci

Vila v New Yorku, ki je bila nekoč v lasti družine Vanderbilt, je v zadnjem obdobju služila kot sedež stalne misije Srbije pri Organizaciji združenih narodov. Nekdanja SFRJ je zgradbo kupila leta 1946, pri čemer so sredstva za nakup v pretežnem delu zbrali izseljenci na čelu s slovensko-ameriškim pisateljem Louisom Adamičem. Objekt je sicer nekdanja SFRJ uporabljala za predstavništvo pri Združenih narodih v New Yorku.

Jeffrey Epstein je menil, da je 50 milijonov dolarjev nerealistična cena. FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters

Vila na peti aveniji ima več kot 1800 kvadratnih metrov površine. Po nakupu leta 1946 je v njej prebival tudi nekdanji predsednik Josip Broz - Tito, ki se je pred uglednimi gosti lahko bahal z 32 sobami, osmimi kopalnicami in prvima električnima dvigaloma, ki delujeta še danes. Poleg tega ima vila tudi vinsko klet.

Razkošno vilo so projektirali arhitekti, ki so narisali načrte za Grand Central Terminal v New Yorku, prestižno naravo nepremičnine dodatno poudarja stopnišče iz belega marmorja in pozlačeno strešno okno. Vilo, ki je bila v Titovi dobi opremljena z neprebojnimi stekli, so zgradili leta 1905 za 60.000 dolarjev po naročilu newyorškega borznega posrednika Roberta Livingstona Beeckmana.