Erdoğan voditeljem članic Nata podaril pištole

Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan je voditeljem držav in vlad (pa tudi predsednici evropske komisije in predsedniku evropskega sveta Antóniu Costi) na vrhu Nata podaril personalizirane revolverje z vgraviranim imenom prejemnika, škatlo pravega streliva, po nekaterih poročilih pa tudi komplet za čiščenje orožja.

Po navedbah Reutersa je turški predsednik z darilom hotel izpostaviti turško obrambno industrijo, ki je eden od pomembnejših izvoznih sektorjev države, pa tudi opozoriti na dolgo osmansko tradicijo podarjanja bogato izdelanega orožja kot protokolarnega darila državnikom.

Darilo je prišlo v javnost, ko je britanski premier Keir Starmer povedal novinarjem, da svojega revolverja ni mogel odnesti v Združeno kraljestvo, ker bi bil uvoz takšnega orožja nezakonit. Zato je orožje ostalo v Turčiji, čeprav je Erdoğan priložil dokument, s katerim so bile odpravljene turške izvozne omejitve. Tudi kanadski mediji so poročali, da je premier Mark Carney prejel personalizirano pištolo in strelivo ter da je bilo orožje po vrnitvi predano kanadskim oblastem. Predsednica evropske komisije Ursula Von der Leyen namerava pištolo predati vojaškemu muzeju. Po poročanju Reutersa je belgijski premier Bart De Wever svoj revolver izročil bruseljski letališki policiji, kjer ga bodo shranili v sefu. Pomočnik poljskega predsednika Karola Nawrockega je povedal, da revolver čaka na carinjenje na varšavskem letališču, nato bo shranjen na ustreznem mestu. Iz uradov nizozemskega in švedskega premiera so sporočili, da sta bila njuna revolverja prepeljana na veleposlaništvi v Ankari, medtem ko je italijanska premierka Giorgia Meloni svojega že shranila na sedežu vlade skupaj z drugimi državnimi darili.

Turški predsednik je voditeljem držav in vlad (pa tudi predsednici evropske komisije in predsedniku evropskega sveta Antóniu Costi) na vrhu Nata poklonil nenavadno darilo. Foto Stoyan Nenov/Reuters

Ali bo premier Janez Janša revolver lahko prinesel v Slovenijo? Odgovore iz kabineta predsednika vlade še čakamo, a če predvidimo, da gre za delujoč revolver (ne za deaktivirano ali okrasno orožje), bi bil odgovor – načeloma da, a pod strogimi pogoji. Po slovenskem zakonu o orožju je za uvoz in posest kratkocevnega strelnega orožja (revolverja) praviloma treba imeti ustrezno dovoljenje za nabavo oziroma posest orožja, izpolnjevati je treba pogoje za posedovanje orožja (orožni list ali druga ustrezna listina, odvisno od namena), pri prenosu orožja iz tretje države (Turčija ni članica EU) pa tudi upoštevati carinske in uvozne postopke ter predpise o prenosu orožja.

Slovenski predsednik vlade je prejel revolver kot protokolarno darilo, a to ne pomeni izjeme od orožarske zakonodaje. Po pravilniku o ravnanju s protokolarnimi darili bi revolver praviloma postal last Republike Slovenije, predsednik vlade pa bi ga moral evidentirati in predati pristojnemu državnemu organu. Šele nato bi bilo na vrsti vprašanje njegovega morebitnega uvoza in hrambe, za kar bi veljale določbe zakona o orožju. Status protokolarnega darila namreč sam po sebi ne pomeni izjeme od pravil o uvozu in posesti strelnega orožja.