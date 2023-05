Ergonomski pripomočki za udobno delo v pisarni

Če ste se že odločili za zamenjavo svojega pisarniškega stola z ergonomskim, a imate kljub temu še vedno težave v zgornjem delu hrbta, vratu, križu ali ramenih se potrjuje dejstvo, da smo pri dolgotrajnem sedenju kljub dobremu stolu po navadi še vedno izpostavljeni nepravilnemu sedenju zaradi neustrezne organizacije delovnega mesta in najpogostejše hibe, ki se odraža v nagibanju nad mizo.

Če želite rešiti najpogostejše probleme sedečega delovnega mesta in v celoti izkoristiti prednosti ergonomskega stola, ne odlašajte. Običajno dober stol ne zadostuje, da bi odpravili ali preprečili najpogostejše težave. Potrebna je dodatna, korenita sprememba.

Večnamenski pripomoček FOTO: arhiv podjetja

Optimalna drža pri delu z računalnikom

Treba se je zavedati, da pri delu za mizo lahko vzdržujete pravilno držo le, če:

je pri branju zgornja bralna vrstica približno na višini oči, ne glede na to, ali pri svojem delu uporabljate računalnik, prenosnik, druge pametne naprave, dokumente, knjige, zvezke ipd. ali kombinacijo naštetega,

je med tipkanjem, prenašanjem podatkov v računalnik ali pisanju s pisalom dokument, zvezek, rednik ipd. na ustrezni višini, pod ustreznim naklonom.

Čeprav v podjetju Ergonomske rešitve ponujajo več rešitev za odpravljanje najpogostejše hibe in neustrezne organizacije delovnega mesta na enostaven in učinkovit način, je treba opozoriti, da se boste bolje počutili le, če ste pripravljeni opustili škodljivo rutino.

Gre za izjemno zahteven proces, ki je sestavljen iz treh faz:

spoznati ergonomske pripomočke,

naučiti se jih uporabljati,

navaditi se jih uporabljati.

Modularna gradnja in korektor za pravilno držo

Modularna gradnja inovativnih ergonomskih pripomočkov omogoča popolno prilagajanje glede na potrebe posameznika. Zaradi možnosti nadgradnje ali odvzemanja posameznih delov je mogoče ergonomski pripomoček uporabljati za najrazličnejše delovne naloge v službi, šoli ali doma.

Enostavna, prav tako inovativna rešitev je korektor za pravilno držo. Modul v obliki prosojne plošče, ki je nameščen nad tipkovnico, preprečuje nagibanje nad mizo po tem, ko smo zavzeli optimalen položaj sedenja. Če se nagnemo nad mizo, tipkovnice ne vidimo, zaradi česar smo se prisiljeni vrniti v prvoten, optimalen položaj.

Ergonomsko stojalo za kombinirano uporabo. FOTO: arhiv podjetja

Prilagoditev za vsako pisarno

Zaradi kakovostnejšega svetovanja in morebitne izdelave določenih sestavnih delov po naročilu je zaželeno, da pred nakupom posredujete strokovnjakom v podjetju ERGOS naslednje podatke:

koliko časa dnevno presedite za mizo,

sliko vašega delovnega mesta,

višino mize,

najpogostejšo uporabo pisarniških rekvizitov: tipkovnica, miška, dokument, zvezek, knjiga, tablica, telefon, rednik, pisalo, prenašanje podatkov iz tiskanega dokumenta v računalnik ali kombinacijo uporabe omenjenih rekvizitov oziroma pogostnost delovnih dejavnosti,

višino uporabnika ali uporabnikov,

dimenzijo zaslona ali zaslonov,

oddaljenost spodnjega roba zaslona ali zaslonov od površine mize, ko je zgornja bralna vrstica na zaslonu približno na višini vaših oči,

ali tipkate slepo,

območje vašega vida, na primer od 30 do 80 cm, da lahko na teh razdaljah berete s tiskanih dokumentov, zaslona …

Pridobljene informacije so tudi osnova za ergonomsko svetovanje o celotni ureditvi vašega delovnega prostora in za svetovanje pri izbiri ustreznega modela ergonomskega pisarniškega stola ERGOS.

Enostavno stojalo za prepisovanje, branje, pisanje in risanje. FOTO: arhiv podjetja

Inovativen izdelek so soustvarjali z Univerzo v Mariboru

Do modelov, ki so na voljo v stalni ponudbi, je vodila večletna pot številnih izboljšav in prilagoditev ob sodelovanju s Fakulteto za strojništvo v Mariboru – Laboratorijem za inženirsko oblikovanje izdelkov.

Naročnik oglasne vsebine je podjetje Ergonomske rešitve d.o.o.