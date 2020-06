FOTO:Pisarniška krajina

Skoraj vsa oprema je bila oblikovana po meri, marsikatera rešitev, ki jo je narekovala narava dela, pa je aktualna tudi v novi delovni realnosti.

Dinamična lupina odraz funkcij, ki jih združuje

Mizica za kratek klepet ali posvet, na levi je za steno skrita čajna kuhinja.

Ureditev tega kotička je narekoval prostor, v katerega zaradi oblike ni bilo mogoče umestiti nič drugega. Foto Miran Kambič

Poslovna krajina Nomago, 2019 Investitor: Nomago

Idejna zasnova:

Miha Čebulj (MCA – Miha Čebulj Arhitektura)

Površina: 750 m2

Odprt prostor je še vedno aktualna rešitev

V prostorih podjetja, ki se ukvarja z mobilnostjo in potovanji, je podobno kot na potovanjih: polno je kotičkov in drobnih presenečenj. Na levi govorilnica, kjer se je mogoče pogovarjati, ne da bi motili sodelavce.

Ena od pisarn vodstvenega kadra Foto Miran Kambič

Pisarne po koronavirusu Pri vračanju na delovna mesta, v pisarne in poslovne prostore, so zdaj večinoma v ospredju upoštevanje higiene, fizična razdalja in zagotavljanje občutka varnosti zaposlenim, napovedujejo pa tudi konec odprtim tlorisom, ki naj bi jih spet zamenjale majhne, pregrajene pisarne. Nekaj mnenj arhitektov in oblikovalcev z različnih koncev sveta so zbrali pri BBC. Albert De Plazaola iz losangeleškega oblikovalskega biroja Unispace, ki je oblikoval poslovne prostore za najslavnejše korporacije, med drugim Coca-Colo, Rolls-Royce in Deloitte, v drastične spremembe skorajda ne verjame, češ da nihče ni pripravljen vložiti velikih vsot v nekaj, kar morda že kmalu ne bo potrebno. Po njegovem je pričakovati zgolj kozmetične popravke, ki bodo zaposlenim vlili občutek varnosti. Notranji oblikovalec Brent Capron iz newyorškega biroja Perkins and Will je dejal, da so nekoč ločene pisarne zagotavljale zasebnost in delo v tišini, zdaj pa zagotavljajo fizično distanco in s tem varnost med sodelavci. Toda po besedah arhitektke Amande Stanaway iz sydneyjskega biroja Woods Bagot imajo takšne majhne pisarne zelo omejene prednosti za delovno kulturo in komunikacijo. Nekateri njeni naročniki se bolj zanimajo za idejo dislociranih enot, majhnih pisarn, ki bi jih odprli v bližini doma zaposlenih. To zmanjša tveganje za okužbo na javnih prevoznih sredstvih, še vedno pa skupno delovno okolje zagotavlja stike med zaposlenimi in s tem boljšo duševno kondicijo. Mnogi so pri delu na domu pogrešali, da s sodelavci iščejo rešitve in nove zamisli.

V marsikaterem podjetju je pričakovati, so povzeli pri BBC, da bodo zaposleni še naprej delali od doma, v pisarne pa bodo prihajale manjše skupine zaposlenih izmenjaje in v časovnih intervalih, s katerimi se bodo izognili prometnim konicam na javnih prevoznih sredstvih. Na daljši rok naj bi grožnja nalezljivih bolezni vendarle spremenila delovne prostore. Brent Capron, ki je oblikoval poslovne dele bolnišnic in sodeloval z oblikovalci s področja zdravstva, zdaj tudi v druge poslovne prostore uvaja, kar je bilo pri bolnišnicah že prej obvezno, med drugim trpežne materiale, ki jih je mogoče intenzivno čistiti in razkuževati, in najkrajše komunikacijske poti, ki zdravnikom omogočajo čim hitrejši odziv. Pričakuje pa tudi prezračevalne sisteme, ki se bodo čistili z ultravijolično svetlobo, ter umivanje rok pred vstopom v delovne prostore.

Med novostmi, ki bi jih utegnila prinesti nova realnost, omenjajo »brezstična« stikala, to pomeni, da bi se zaposleni čim manj dotikali gumbov, denimo na dvigalu ali kavnem aparatu, in bi za klic in naročilo uporabljali svoj mobilnik. Konferenčne sobe bi opremili s stikali za luči ter avdio-video tehnologijo, ki bi delovala na glasovna povelja. Za vstop skozi vrata ali poteg vode v stranišču bi zadostoval zamah z roko, samopostrežba v čajnih kuhinjah pa naj bi postala preteklost. Omenjajo tudi naprave za merjenje telesne temperature, celo pod pisalnimi mizami, ki bi nadrejenega opozorile na obolelega delavca, kar seveda pri marsikom vzbuja pomisleke in to vidi kot poseg v zasebnost.

Sydneyjski distributer IT-opreme Dicker Data je že vpeljal razkuževalne postaje in dodatne čistilce. Šest tisoč evrov so vložili tudi v merilno napravo za telesno temperaturo, ki zapiska, če ima kdo vročino. Ko bodo oktobra končali novo poslovno stavbo, bo moralo mimo naprave vseh štiristo zaposlenih, prav tako obiskovalci.

»Naše arhitekturne rešitve so vselej odvisne od potreb naročnika, dejavnosti podjetja in seveda danosti prostora. Nič drugače ni bilo pri zasnovi pisarniške krajine za ponudnika storitev s področja mobilnosti Nomago. Organske oblike, ki zaznamujejo poslovne prostore na sedežu podjetja, so odraz prostora, ki ni bil pravokoten, pa tudi vsega, kar zaposleni potrebujejo pri vsakdanjem delu,« pripoveduje Miha Čebulj, ki se je podpisal pod arhitekturno zasnovo.Podjetje za mobilnost in potovanja Nomago, pred dvema letoma ustanovljeno z združitvijo desetih podjetij, je lani, ko so se med drugim preselili v nove poslovne prostore, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti Marjan Beltram v pogovoru za Delo predstavil kot »startup s tisoč zaposlenimi, obenem pa tudi 20 let stara potovalna agencija in 90 let star avtobusni prevoznik«.Prav to je bilo glavno izhodišče arhitekturnega razmisleka. »Ker se je združilo več podjetij, se nam je zdelo ključno, da se zaposleni čim bolj povežejo in da jim tudi s prostorom omogočimo čim boljše komuniciranje. Že na začetku smo vedeli, da želimo urediti tako odprt, večfunkcionalen prostor za srečevanja kot zaprte pisarne, v katerih je mogoče delo v tišjem okolju,« pojasnjuje arhitekt.V prostorih na 750 kvadratnih metrih v dveh nadstropjih v bližini hotela Lev, ki si jih je Nomago izbral za svoj novi sedež, so bile prej urejene manjše pisarne s predelanimi stenami in hodniki, a ker prostor ni bil pravokoten, temveč je imel obliko ledvice, se je Čebulj odločil, da bodo tudi po novem po obodu, torej pri oknih, zaprte pisarne in sejne sobe, preostanek pa bo oblikovan kot večfunkcionalen odprt prostor z različnimi ambienti. In to ne samo za kratek predah ali klepet med sodelavci, temveč za različne oblike dela. V teh kotičkih, ki premorejo različno stopnjo zasebnosti, je mogoče delati stoje, naslonjen ob visok pult, sede ali pa v napol zleknjenem položaju med udobnimi blazinami.»Da so vzorci dela v podjetju zelo različni in dinamični, smo prepoznali skupaj z zaposlenimi. Predvideli smo, kje v prostoru se posamezne aktivnosti dogajajo, koliko ljudi bo neki ambient uporabljalo in koliko časa ter kako bo delo v njem potekalo, kakšni bosta izpostavljenost in interaktivnost prostora z drugimi deli pisarne. Ali se bodo v določenem kotičku zaposleni zadržali za bežen klepet s sodelavcem, na kratkem sestanku manjše skupine ali se bo tam v prevetritev idej in debato vključilo večje število ljudi. Ker pa uporabo prostora vselej razumemo tudi, kako ga uporabljamo s telesom, se je počasi začela izrisovati dinamična lupina.To je bila po drugi strani oziroma hkrati vizualizirana podoba dejavnosti podjetja. V njihovih poslovnih prostorih je podobno kot na potovanjih – polno je različnih kotičkov in drobnih presenečenj. Iščeš nove kotičke, srečanja z ljudmi, nove zvoke ..., lahko se prepustiš uživanju pod košatim drevesom, se znajdeš pred neraziskano votlino ali na terasah pobočja klepetaš z novim prijateljem,« je metaforično opisal sogovornik. Zaposlenim pa ugajata predvsem toplina in velikost prostorov, so nam povedali pri Nomagu.Ta ergonomsko oblikovana pisarniška krajina, ki je obliko dobila prav zaradi funkcij, ki jih združuje, omogoča sproščeno, udobno in domačno delovno okolje, ki spodbuja kreativnost in neustaljeno razmišljanje. K tej podobi so pripomogli izbira naravnih materialov in svetil, ki sipajo toplo svetlobo, ter umirjena naravna barvna skala, stenske tapete, pa tudi zelenje.Rastlinje ne samo ločuje značaj posameznih kotičkov, ampak ga stopnjuje ter nevsiljivo organizira poti po prostoru. Naravna svetloba je bila v stavbi, ki ni novogradnja, že dana, a so jo vendarle razširili še proti notranjemu odprtemu prostoru s tem, ko so pisarne in sejne sobe pri oknih pregradili s steklenimi pregradnimi stenami. Te pa sodelavcem omogočajo vsaj vizualno povezavo. Vsa oprema, pri kateri so upoštevali ergonomičnost, je bila izdelana po meri. Zato so lahko izbirali različne materiale, veliko je tudi oblazinjenja.Marsikateri arhitekt je po izkušnji s pandemijo novega koronavirusa prepričan, da bo ta vplivala na načrtovanje in oblikovanje poslovnih prostorov in predvsem, da se bodo ti iz odprtih znova spreminjali v manjše, pregrajene. Toda po prepričanju Mihe Čebulja je odprt prostor še vedno aktualna rešitev.»Čim manj je prostor določen, bolj ga je mogoče prilagajati. In to ne samo, denimo, ob pojavu virusa, ki ga bomo morda čez leto dni že povsem obvladali. Ampak že zato, ker so podjetja dinamični organizmi, širijo se in krčijo. Tudi ti poslovni prostori so bili zasnovani s takratnimi pričakovanji vodstva, ki je napovedovalo 50-odstotno rast. Če imamo odprt prostor, ga za krajši čas lahko pregradimo z omarami ali pa večjo varnost zaposlenih zagotovimo z drugačno, bolj razširjeno postavitvijo miz. Mi smo še pred epidemijo za zaposlene, ki imajo stik s strankami, oblikovali zvezdasto razvejene mize, zaradi same narave dela,« je dejal sogovornik.Po besedah Anuške Cerovšek Beltram, direktorice strateškega marketinga, je večina njihovih zaposlenih delala od doma, s tem pa nadaljujejo tudi zdaj, zaradi česar jim ni bilo treba posegati v dozdajšnjo ureditev prostorov. So se pa morali prilagoditi, da so zagotovili dodatno varnost zaposlenih in da se lahko držijo priporočil inštituta za javno zdravje.