Erika Brajnik: Po 40. letu je še posebej pomembno, kaj jemo za večerjo

Naturopatinja Erika Brajnik poudarja, da univerzalna zdrava prehrana ne obstaja, saj je treba jedilnik prilagoditi posameznikovemu telesu, težavam in trenutnim potrebam. Kljub temu obstaja navada, ki bi jo priporočila skoraj vsakomur: bazična, pretežno zelenjavna večerja.

»Takšen obrok telesa ne zakisa in ne spodbuja nastajanja sluzi, hkrati pa ponoči razbremeni prebavni sistem,« pravi sogovornica. Po njenem mnenju se lahko jetra in ledvice takrat učinkoviteje posvetijo regeneracijskim in čistilnim procesom. Zelenjavno večerjo zato označuje za enega od pomembnih ključev do zdravja po 40. letu.

Poleti svetuje predvsem sezonsko sadje in zelenjavo, ki pomagata pri hidraciji. »Če želimo lepo kožo, manj gub, sijoče lase in več energije, naj bo poleti na krožniku čim več svežega sezonskega sadja in zelenjave,« poudarja. Kritična je do smutijev, saj meni, da je sadje bolje zaužiti celo, opozarja pa tudi na pretirano uživanje izdelkov iz bele moke. V intervjuju na Onaplus.si razkriva še, katere tri navade bi morali vključiti v vsakdan, kako izbira živila glede na letni čas in zakaj je kakovosten spanec pomemben del skrbi za zdravje. Pogovor najdete tukaj.