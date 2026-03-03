Eurojackpot: Dobitnik desetih milijonov je listek vplačal na Ptuju

Glavni dobitek v igri na srečo Eurojackpot v vrednosti 10 milijonov evrov je bil vplačan na Ptuju, so nocoj sporočili iz Loterije Slovenije. Po plačilu davka bo srečnež bogatejši za 8,5 milijona evrov. Izplačilo dobitka bo možno od 12. marca, dobitnik pa ima za prevzem čas vse do 1. junija.

Dobitna kombinacija 1 - 9 - 14 - 35 - 49 in 2 - 10 bo osrečila nekoga, ki je svoj listek vplačal na prodajnem mestu Loterije Slovenije na Ormoški cesti 15 na Ptuju.

Prvi srečnež je dobitno kombinacijo vplačal v Grosupljem

Prvega Eurojackpot milijonarja je Slovenija dobila decembra 2013, ko je srečnež v Grosupljem vplačal dobitno Jackpot kombinacijo v višini približno 21 milijonov evrov.

Milijonske Eurojackpot sanje so se uresničile še osmim prebivalcem Slovenije. Rekord med njimi ima še vedno dobitnik, ki je 23. aprila 2024 na spletni strani loterije vplačal dobitek v vrednosti 60 milijonov evrov. Skupno se je glavnega dobitka 5 + 2 od začetka prirejanja igre razveselilo šest dobitnikov, trije pa so se na lestvico slovenskih Eurojackpot milijonarjev uvrstili z dobitkom 5 + 1, so sporočili iz Loterije Slovenija.

Po številu Jackpotov na prebivalca Slovenija zaseda 2. mesto, takoj za Finci.

Ob večmilijonskih dobitkih udeleženci s svojim sodelovanjem v loterijskih igrah osrečujejo številne. Zbrana loterijska sredstva so bila v letu 2025 prek Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij namenjena podpori 86 humanitarnim in 32 invalidskim organizacijam, katerih storitve uporablja več kot 400.000 ljudi. Prek Fundacije za šport pa je bilo sofinanciranih 519 športnih programov, projektov in objektov, ki so dostopni vsem prebivalcem Slovenije, so še dodali iz Loterije Slovenije.