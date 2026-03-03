  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Eurojackpot: Dobitnik desetih milijonov je listek vplačal na Ptuju

    Po številu Jackpotov na prebivalca Slovenija zaseda 2. mesto, takoj za Finci.
    FOTO: Damjan Zibert
    Galerija
    FOTO: Damjan Zibert
    STA
    3. 3. 2026 | 23:16
    3. 3. 2026 | 23:26
    2:26
    Glavni dobitek v igri na srečo Eurojackpot v vrednosti 10 milijonov evrov je bil vplačan na Ptuju, so nocoj sporočili iz Loterije Slovenije. Po plačilu davka bo srečnež bogatejši za 8,5 milijona evrov. Izplačilo dobitka bo možno od 12. marca, dobitnik pa ima za prevzem čas vse do 1. junija.

    Zmagovalec Eurojackpota je iz Kranja: občina prejela 5,6 milijona evrov

    Dobitna kombinacija 1 - 9 - 14 - 35 - 49 in 2 - 10 bo osrečila nekoga, ki je svoj listek vplačal na prodajnem mestu Loterije Slovenije na Ormoški cesti 15 na Ptuju.

    Prvi srečnež je dobitno kombinacijo vplačal v Grosupljem

    Prvega Eurojackpot milijonarja je Slovenija dobila decembra 2013, ko je srečnež v Grosupljem vplačal dobitno Jackpot kombinacijo v višini približno 21 milijonov evrov.

    Milijonske Eurojackpot sanje so se uresničile še osmim prebivalcem Slovenije. Rekord med njimi ima še vedno dobitnik, ki je 23. aprila 2024 na spletni strani loterije vplačal dobitek v vrednosti 60 milijonov evrov. Skupno se je glavnega dobitka 5 + 2 od začetka prirejanja igre razveselilo šest dobitnikov, trije pa so se na lestvico slovenskih Eurojackpot milijonarjev uvrstili z dobitkom 5 + 1, so sporočili iz Loterije Slovenija.

    Po številu Jackpotov na prebivalca Slovenija zaseda 2. mesto, takoj za Finci.

    Ob večmilijonskih dobitkih udeleženci s svojim sodelovanjem v loterijskih igrah osrečujejo številne. Zbrana loterijska sredstva so bila v letu 2025 prek Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij namenjena podpori 86 humanitarnim in 32 invalidskim organizacijam, katerih storitve uporablja več kot 400.000 ljudi. Prek Fundacije za šport pa je bilo sofinanciranih 519 športnih programov, projektov in objektov, ki so dostopni vsem prebivalcem Slovenije, so še dodali iz Loterije Slovenije.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

    Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
    Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
    Magazin  |  Zanimivosti
    Napad na Iran

    Andrej Šter: Čudim se, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

    Dolgoletni vodja konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
    Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Rubio: Iranski dron blizu ameriškega konzulata povzročil požar, a ni žrtev

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    3. 3. 2026 | 06:07
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prva dama brez stika z resničnostjo

    Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
    1. 3. 2026 | 06:00
    Gospodarstvo  |  Like
    Kultura, glasba in šport skozi vse leto

    Zagreb, mesto, ki osvaja

    Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalcez vsega sveta.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 20:30
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

    Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
    3. 3. 2026 | 08:40
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Brda: doživetje okusov, razgledov in dediščine za vse generacije

    V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 11:30
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Loterija Slovenijaigre na srečoeurojackpotmilijonarPtuj

    Magazin  |  Zanimivosti
    Nov slovenski milijonar

    Eurojackpot: Dobitnik desetih milijonov je listek vplačal na Ptuju

    Po številu Jackpotov na prebivalca Slovenija zaseda 2. mesto, takoj za Finci.
    3. 3. 2026 | 23:16
    Novice  |  Svet
    Nemški obisk v Beli hiši

    Trump hoče pretrgati trgovinske stike s Španijo, pohvale Merzu

    Kancler Friedrich Merz je podprl odstranitev »groznega terorističnega« režima v Teheranu.
    Barbara Kramžar 3. 3. 2026 | 20:55
    Novice  |  Svet
    Posledice

    ZAE odpirajo varne zračne koridorje, evakuirali so že 17.000 ljudi

    Letalo, ki naj bi domov pripeljajo slovenske državljane, nima dovoljenja za pristanek v Maskatu.
    3. 3. 2026 | 20:51
    Novice  |  Slovenija
    Onaplus

    Ona 365 je postala Bronja Žakelj

    Uredništvo revije je že šestnajstič izbiralo ženske, ki ne iščejo pozornosti, ampak smisel.
    Barbara Kotnik 3. 3. 2026 | 20:50
    Šport  |  Nogomet
    Ženski nogomet

    Nemke nadigrale Slovenke; po novem že 32:0 v golih

    Slovenke začele kvalifikacije za SP 2027 z visokim porazom proti Nemčiji, toda Slovenke kljub porazu ostajajo v igri za mundial.
    3. 3. 2026 | 20:00
