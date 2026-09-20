Euronews: Slovenija je ena najboljših evropskih destinacij za aktivne počitnice

Euronews je Slovenijo predstavil kot eno najbolj raznolikih evropskih destinacij za aktivni turizem. Med njenimi glavnimi prednostmi izpostavlja majhne razdalje, zaradi katerih je mogoče v nekaj urah preiti od prestolnice do alpskih jezer, rek, gora in kraškega podzemlja. Slovenija ima po navedbah portala okoli 20.000 kvadratnih kilometrov, približno 60 odstotkov ozemlja pokriva gozd, več kot tretjina države pa je zaščitena ali vključena v omrežje Natura 2000.

Avtor je Slovenijo v petih dneh prepotoval s kamperjem. Pot je začel v Ljubljani, ki jo opisuje kot kompaktno prestolnico, primerno za raziskovanje peš in s kolesom. Izpostavlja Ljubljanico, osrednjo tržnico, Zmajski most in Ljubljanski grad.

Med najbolj prepoznavnimi slovenskimi znamenitostmi je posebej izpostavljen Bled, kjer Euronews poleg jezera, otoka in gradu omenja približno šestkilometrsko pot okoli jezera, primerno za kolesarjenje. Ob tem opozarja, da je Bled med najbolj obiskanimi kraji v državi, zato kot mirnejšo alternativo predstavlja Bohinj, kjer so priljubljeni kajakaštvo, kopanje, supanje, kolesarjenje in pohodništvo.

FOTO: Borut Tavčar

Veliko prostora namenja tudi Bovcu in Soči, ki ju predstavlja kot eno glavnih slovenskih središč za adrenalinske športe. Med možnostmi našteva rafting, kajakaštvo, kanjoning, pohodništvo in kolesarjenje, med naravnimi znamenitostmi pa slapova Boka in Virje ter Vršič.

Pot se konča v Škocjanskih jamah, ki jih Euronews označuje kot eno najbolj impresivnih kraških območij na svetu in poudarja njihov podzemni kanjon, ki ga je izoblikovala reka Reka. V primerjavi s Postojnsko jamo Škocjan opisuje kot bolj pustolovsko izkušnjo, saj obiskovalci večji del poti opravijo peš.