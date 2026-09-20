  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Video

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Euronews: Slovenija je ena najboljših evropskih destinacij za aktivne počitnice

    Ljubljana, Bled, Bohinj, Bovec in Škocjanske jame so med kraji, ki jih Euronews izpostavlja v obsežnem turističnem članku o Sloveniji.
    Škocjanske jame Euronews označuje kot eno najbolj impresivnih kraških območij na svetu.  FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Škocjanske jame Euronews označuje kot eno najbolj impresivnih kraških območij na svetu.  FOTO: Jože Suhadolnik
    R. I.
    20. 9. 2026 | 07:55
    2:24
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Euronews je Slovenijo predstavil kot eno najbolj raznolikih evropskih destinacij za aktivni turizem. Med njenimi glavnimi prednostmi izpostavlja majhne razdalje, zaradi katerih je mogoče v nekaj urah preiti od prestolnice do alpskih jezer, rek, gora in kraškega podzemlja. Slovenija ima po navedbah portala okoli 20.000 kvadratnih kilometrov, približno 60 odstotkov ozemlja pokriva gozd, več kot tretjina države pa je zaščitena ali vključena v omrežje Natura 2000.

    Avtor je Slovenijo v petih dneh prepotoval s kamperjem. Pot je začel v Ljubljani, ki jo opisuje kot kompaktno prestolnico, primerno za raziskovanje peš in s kolesom. Izpostavlja Ljubljanico, osrednjo tržnico, Zmajski most in Ljubljanski grad.

    Med najbolj prepoznavnimi slovenskimi znamenitostmi je posebej izpostavljen Bled, kjer Euronews poleg jezera, otoka in gradu omenja približno šestkilometrsko pot okoli jezera, primerno za kolesarjenje. Ob tem opozarja, da je Bled med najbolj obiskanimi kraji v državi, zato kot mirnejšo alternativo predstavlja Bohinj, kjer so priljubljeni kajakaštvo, kopanje, supanje, kolesarjenje in pohodništvo.

    FOTO: Borut Tavčar
    FOTO: Borut Tavčar

    Veliko prostora namenja tudi Bovcu in Soči, ki ju predstavlja kot eno glavnih slovenskih središč za adrenalinske športe. Med možnostmi našteva rafting, kajakaštvo, kanjoning, pohodništvo in kolesarjenje, med naravnimi znamenitostmi pa slapova Boka in Virje ter Vršič.

    Pot se konča v Škocjanskih jamah, ki jih Euronews označuje kot eno najbolj impresivnih kraških območij na svetu in poudarja njihov podzemni kanjon, ki ga je izoblikovala reka Reka. V primerjavi s Postojnsko jamo Škocjan opisuje kot bolj pustolovsko izkušnjo, saj obiskovalci večji del poti opravijo peš.

    Šport  |  Nogomet
    Inter

    Umrl je legendarni nogometaš, eden največjih v zgodovini

    Kot napadalni vezist je na 565 uradnih tekmah za Inter dosegel 158 golov ter osvojil štiri naslove italijanskega prvaka in dva naslova evropskega prvaka.
    19. 9. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Rusija

    Trumpov udarec uvoznikom ruske nafte in plina

    Zakon, ki obsega 48 strani, je poimenovan po pokojnem senatorju Lindseyju Grahamu.
    19. 9. 2026 | 06:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podražitve

    Prihaja kurilna sezona: daljinsko ogrevanje do 200 evrov dražje

    Cene energentov rastejo, v Murski Soboti na mizi že druga podražitev daljinskega ogrevanja letos.
    Aleksandar Lukić 19. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenski Niki skupaj na zmagovalnem odru, izjemen rekord Domna

    Na prvi od dveh tekem na 115-metrski skakalnici v Stamsu sta Vodanova in Prevčeva potrdili dobro pripravljenost. Domen v finalu pridobil 11 mest.
    Miha Šimnovec 19. 9. 2026 | 12:01
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

    Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

    V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko želite več miru, a ne dlje od mesta

    Na sončnem pobočju Grmade nastaja soseska Pod Šmarno goro. Zaprta skupnost združuje mir narave, sodobno udobje in hiter dostop do Ljubljane.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 15:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

    Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča mnoge težave, za nezbranost pri učenju okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Električni vozni park v podjetju

    Kako prehod na e-mobilnost v podjetju narediti stroškovno učinkovit

    Nič več le okoljska odločitev, ampak tudi poslovna in razvojna strategija
    Nejc Gole 19. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Digitalizacija zdravstva

    Slovenija lahko z digitalizacijo zdravstva postane vzor Evropi

    Projektom, kot sta eKarton in novi register zdravil, se z NOO zagotavlja edinstvena priložnost za organizacijsko preobrazbo v zdravstvu.
    Miran Varga 19. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Inovacije spodbujajo izvoz, izvoz pa inoviranje

    Ideje, ki nastanejo v Evropi, se pogosto pretvorijo v gospodarski uspeh nekoga drugega in drugje.
    Milka Bizovičar 18. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Dan inovativnosti 2026

    Dobra novica je razpršenost inoviranja po podjetjih in panogah

    Za priznanja za najboljše inovacije se je potegovalo 235 inovacij iz zdravstva, naprednih tehnologij, energetike, krožnega gospodarstva, novih storitev.
    Milka Bizovičar 18. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več

    Več iz teme

    turizempohodništvoSlovenijarekreacijaŠkocjanske jameEuronews

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Tragedija pri slapu Savica: oče umrl, otrok huje poškodovan

    Gorski reševalci so oba pripravili za transport, dežurna ekipa pa je poškodovanega otroka s helikopterjem prepeljala v UKC Ljubljana.
    20. 9. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Umetna inteligenca

    Peskovnik političnih voditeljev

    Trump je v desetih urah in 41 minutah je objavil šestdeset sporočil, med njimi vrsto podob, ustvarjenih z umetno inteligenco.
    Lucijan Zalokar 20. 9. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mož, ki je v Jugoslaviji že leta 1980 izdelal električni avtomobil

    Avto je nastal v času, ko je Jugoslavija zaradi pomanjkanja goriva uvedla sistem vožnje par–nepar.
    20. 9. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Naši na tujem

    Andraž Šporar navdušil Bratislavčane

    Sobota je slovenskemu nogometu v tujini prinesla dva gola in več zelo različnih zgodb. Preverite, kako so se odrezali naši nogometaši na tujem.
    20. 9. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Rodrigo Sorogoyen: Javier Bardem kot strupeni oče

    Režiser, ki nam je že postregel z mojstrovinama Zveri in Kraljestvo, se v kino vrača z novim filmom, intimno družinsko dramo Ljubljeno bitje.
    20. 9. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mož, ki je v Jugoslaviji že leta 1980 izdelal električni avtomobil

    Avto je nastal v času, ko je Jugoslavija zaradi pomanjkanja goriva uvedla sistem vožnje par–nepar.
    20. 9. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Naši na tujem

    Andraž Šporar navdušil Bratislavčane

    Sobota je slovenskemu nogometu v tujini prinesla dva gola in več zelo različnih zgodb. Preverite, kako so se odrezali naši nogometaši na tujem.
    20. 9. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Rodrigo Sorogoyen: Javier Bardem kot strupeni oče

    Režiser, ki nam je že postregel z mojstrovinama Zveri in Kraljestvo, se v kino vrača z novim filmom, intimno družinsko dramo Ljubljeno bitje.
    20. 9. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NORO

    Ali je vaše ime že v bobnu za nagrade?

    Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Od nočnih izmen do magistrskega študija in vodstvene vloge

    Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

    Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
    14. 9. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj vaš denar še vedno stoji na računu?

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

    Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    Konec septembra razpisanih 7 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 18. 9. 2026 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OLIMPIJSKI FESTIVAL

    Več kot 50 izzivov, vstop brezplačen

    Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
    17. 9. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    »Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

    Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
    16. 9. 2026 | 07:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

    O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenske železnice s sončnicami širijo zgodbo o trajnosti in povezovanju

    Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 18. 9. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

    Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
    17. 9. 2026 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Podjetje ima več naročil kot leto prej

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
    11. 9. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kampanja Superspaki zbrala 20.000 evrov za TOM telefon

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

    Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    EU ZA SLOVENIJO

    Kam je šel evropski denar?

    Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
    16. 9. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko sesanje ni dovolj: čistejša tla s pomočjo pene

    Dlake hišnih ljubljenčkov, blatni odtisi tačk in zasušeni madeži zahtevajo več kot običajno sesanje.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGETIKA

    Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    15. 9. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Iluzije stabilnosti je konec

    Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

    Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 12:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj prinaša nadgradnja programske opreme?

    Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 10:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo