    Zanimivosti

    Europolova lestvica ubežnikov: med najbolj iskanimi še dva Slovenca

    Spletna stran EU Most Wanted z novimi obrazi. Eden od Slovencev je osumljen kaznivega dejanja ropa bančnih sefov, drugi pa goljufije in pranja denarja.
    Mitja Petrič in Radomir Cvijanović, ki ju je na Europolov seznam dodala slovenska policija. FOTO: zajem zaslona
    Mitja Petrič in Radomir Cvijanović, ki ju je na Europolov seznam dodala slovenska policija. FOTO: zajem zaslona
    S. I.
    10. 12. 2025 | 12:18
    10. 12. 2025 | 12:57
    4:23
    Europol je objavil nov seznam najbolj iskanih ubežnikov v Evropi, so v sredo sporočili z Generalne policijske uprave. Na spletno stran EU Most Wanted so Europolovci dodali nove ubežnike, obtožene hudih kaznivih dejanj, kot so trgovina z ljudmi, trgovina z drogami in goljufije v velikem obsegu. Dva osumljenca je dodala tudi slovenska policija: eden je osumljen kaznivega dejanja ropa bančnih sefov, drugi pa kaznivega dejanja goljufije in pranja denarja. Če imate kakršne koli informacije o njunem trenutnem prebivališču ali gibanju, nemudoma obvestite policijo ali Europol.

    Spletna stran EU Most Wanted je zdaj bolj pregledna, poudarja slovenska policija. FOTO: zajem zaslona
    Spletna stran EU Most Wanted je zdaj bolj pregledna, poudarja slovenska policija. FOTO: zajem zaslona

    Slovenci na seznamu

    Mitja Petrič je iskan zaradi suma pranja denarja in goljufije. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi 56-letnik z lažnim prikazovanjem okoliščin glede varnosti naložb in z obljubljanjem visokih donosov zavedel več oškodovancev, da so vložili svoja denarna sredstva. Obstaja utemeljen sum, da se še vedno skriva v tujini. Zoper Mitjo Petriča sta izdana mednarodna tiralica in evropski nalog za prijetje in predajo.

    Radomir Cvijanović pa je osumljen sodelovanja pri največjem bančnem ropu v Sloveniji, in sicer ropu sefov SKB banke v Ljubljani, ki se je zgodil pred 20 leti, v noči na 1. november 2005. Skupina storilcev je tedaj vlomila v 428 bančnih sefov in lastnikom povzročila veliko materialno škodo. Po ocenah so storilci odtujili gotovino in druge vredne predmete. Zdaj 41-letni Cvijanović je po kaznivem dejanju pobegnil in se še vedno skriva. Velja za nevarno osebo, njegov trenutni videz in lokacija nista znana.

    Eden od iskanih Slovencev je osumljen sodelovanja pri ropu sefov SKB banke v Ljubljani pred dvajsetimi leti. FOTO: GPU
    Eden od iskanih Slovencev je osumljen sodelovanja pri ropu sefov SKB banke v Ljubljani pred dvajsetimi leti. FOTO: GPU

    Na lestvici najbolj iskanih ubežnikov v EU pa je že od prej tudi 56-letna Melisa Smrekar, rojena kot Nataša Brumen, ki je obtožena ugrabitve mladoletne hčerke, danes 14-letne Julije Pogačar, sestrične slovenskega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja. Julijo je jeseni 2021 odpeljala v neznano, vse od takrat o njiju ni nobenih informacij. Obstaja utemeljen sum, da sta v tujini. Za Meliso Smrekar je bila izdana tudi mednarodna tiralica.

    Melisa Smrekar je hčerko Julijo jeseni 2021 odpeljala v neznano, vse od takrat o njiju ni nobenih informacij. FOTO: zajem zaslona
    Melisa Smrekar je hčerko Julijo jeseni 2021 odpeljala v neznano, vse od takrat o njiju ni nobenih informacij. FOTO: zajem zaslona

    Pomoč javnosti se obnese

    Od uvedbe spletnega mesta EU Most Wanted leta 2016 je bilo izsledenih in prijetih že 172 pobeglih osumljencev, od tega jih je bilo 54 prijetih neposredno na podlagi informacij, ki jih je javnost posredovala prek omenjene platforme. V okviru novih funkcionalnosti lahko zainteresirana javnost odslej tudi po elektronski pošti prejema obvestila o novih iskanih osebah na seznamu. Tako bodo ljudje lahko še lažje sodelovali pri prijetju nevarnih ubežnikov.

    Če prejemniki prepoznajo katero od oseb s seznama, se lahko takoj odzovejo in policiji ali pristojnim varnostnim organom hitreje posredujejo ključne informacije, ki lahko nato vodijo do prijetja. Kakršne koli podatke o iskanih osebah lahko posredujejo tudi na anonimni telefon policije 080 1200, pa tudi na elektronski naslov skupine za ciljno iskanje oseb fast@policija.si.

    Spletni seznam najbolj iskanih ubežnikov v Evropi je pobuda Evropske mreže skupin za aktivno iskanje ubežnikov (ENFAST), ki jo podpira Europol (na sliki sedež Europola v nizozemskem Haagu). Njena članica je tudi slovenska enota za ciljno iskanje oseb FAST. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters
    Spletni seznam najbolj iskanih ubežnikov v Evropi je pobuda Evropske mreže skupin za aktivno iskanje ubežnikov (ENFAST), ki jo podpira Europol (na sliki sedež Europola v nizozemskem Haagu). Njena članica je tudi slovenska enota za ciljno iskanje oseb FAST. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

    Spletni seznam najbolj iskanih ubežnikov v Evropi je pobuda Evropske mreže skupin za aktivno iskanje ubežnikov (European Network of Fugitive Active Search Teams – ENFAST), ki jo podpira Europol. Gre za mednarodno mrežo policistov, ki so na razpolago 24 ur na dan, vse dni v tednu, in lahko takoj ukrepajo in izsledijo ubežnika, ko je treba. Njena članica je tudi slovenska enota za ciljno iskanje oseb FAST. Nacionalne skupine FAST tudi neposredno upravljajo portal EU Most Wanted, nanj nalagajo informacije o najbolj iskanih ubežnikih v svoji državi in prejemajo vse namige, ki jim jih posreduje javnost. 

    Novice  |  Slovenija
    Novice  |  Slovenija
