V finalu Eurosonga bo tudi Izrael

V sobotni finale tekmovanja za pesem Evrovizije, ki letos poteka na Dunaju, se je uvrstilo prvih deset držav, ki so se predstavile v torkovem prvem predizboru. Med njimi je tudi Izrael s pevcem Noamom Bettanom in pesmijo Michelle. Slovenija letos ne tekmuje iz protesta zaradi sodelovanja Izraela.

V veliki evrovizijski finale so se po podatkih spletne strani Eurosonga kvalificirale še Belgija, Hrvaška, Finska, Grčija, Litva, Moldavija, Poljska, Srbija in Švedska.

Grški predstavnik Akylas Mytilinaios FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Tradicijsko naravnane

Moldavija se predstavlja z neke vrste himno državi, ki jo je ujeto v sodobne ritme s folklornimi elementi izvedel raper Satoshi v pesmi Viva, Moldova!. Tradicijsko naravnane so tudi predstavnice Hrvaške, ženska skupina Lelek, ki se je na Evrovizijo uvrstila s skladbo Andromeda.

Srbski predstavnik s pesmijo Kraj mene. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Z elektro popom in skladbo Ferto, v kateri je prav tako nekaj tradicionalnih zvokov, je Grčiji drugi evrovizijski krog zagotovil pevec Akylas. Švedska bo v soboto ponovno sodelovala s pevko Felicio in pesmijo o ljubezni My System, podloženo z elektronskimi ritmi. Srbija si je finale zagotovila z metal skupino Lavina, ki v pesmi Kraj mene prav tako prepeva o ljubezni.

Prireditev pospremil protest aktivistov

Skupaj je v torkovem predizboru v dunajski mestni dvorani nastopilo 17 držav. Prireditev je pred začetkom pospremil protest aktivistov iz organizacije Palästina Solidarität Österreich (Palestina Solidarnost Avstrija) zaradi sodelovanja Izraela na letošnjem 70. tekmovanju.

Sodelovanje Izraela na Eurosongu je že dlje časa predmet polemik, iz tega razloga je letošnjo udeležbo odpovedalo tudi pet držav, poleg Slovenije še Španija, Nizozemska, Irska in Islandija.

Slovenska nacionalna televizija dogodka tudi ne prenaša, bo pa slovenske barve mogoče videti v četrtkovem predizboru, ko bo za Luksemburg tekmovala mlada pevka slovenskega rodu Eva Marija. Tudi v četrtek se bo deset držav uvrstilo v sobotni finale. Skupaj bo sicer tekmovalo 18 držav.