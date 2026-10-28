Eva Hren: Vem, da se bom odnosa pri teh letih lotila drugače

Akademska kitaristka, pevka in profesorica Eva Hren je poletje preživela med jadranjem, Bahami in raziskovanjem novih glasbenih poti. »Sem hedonistka po duši,« pravi sogovornica, ki je hvaležna za prijatelje, njihovo podporo in priložnosti, ki se ji odpirajo. S sinom Hugom želi doživeti čim več skupnih poti in mu pokazati svet.

Ob pripravah na album, ki je zorel več let, razmišlja tudi o tem, kaj želi z glasbo dati poslušalcem. »Nočem, da se vse konča pri tem, da kdo pohvali mojo obleko in reče, da je bilo lepo.« Želi si nastopov, na katerih bi se ljudje počutili del dogodka.

Ena od skladb ima naslov Zmenek. Njene izkušnje s spoznavanjem partnerjev niso bile vedno prijetne. »Ni več časa za dvorjenje, spoznavanje. Vse bi se moralo zgoditi na prvi pogled. Samo pri meni ne gre tako.« Danes od odnosa pričakuje nekaj drugega kot v mladosti. Kaj ji je o partnerstvu povedal oče in zakaj si pred novimi izkušnjami rada pripravi možnost pobega, preberite v celotnem intervjuju na Oniplus.si.