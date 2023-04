Evropa se ogreva za Joker Out

Evrovizijsko kolesje skorajda ne pozna mrtvega teka. Komaj je maja razglašen zmagovalec, že se začnejo ugibanja o prihodnjem gostitelju, sledijo nacionalni izbori, tik pred osrednjim dogodkom sezone pa večja mesta v razširjeni Evropi priredijo tako imenovane predzabave z glavnino sodelujočih držav. Po Barceloni, Varšavi in Tel Avivu je evrovizijsko karavano ta konec tedna gostil Madrid, kjer so vidno vlogo ponovno igrali tudi slovenski predstavniki Joker Out.

Predzabave so za marsikaterega od izvajalcev prva in pred odhodom v Liverpool tudi ena zadnjih možnosti, da svojo pesem izvedejo pred večjim občinstvom. Prav tako so tovrstni promocijski dogodki zgodnji pokazatelj razmerja sil pred obema polfinalnima in finalnim večerom, za predstavnike pa tudi priložnost, da vzbudijo zanimanje sedme sile ter javnosti.

Joker Out med tistimi, ki so areno najbolj dvignili na noge. V Madridu je nastopilo 28 od 37 evrovizijskih predstavnikov. FOTO: Alvaro De Las Heras/PPES23

»Bolj kot nastopi so [na predzabavah] pomembni trenutki za povezovanje z oboževalci,« je v Madridu za Delo dejal frontman Joker Out. »Nekatere države imamo ta hendikep, da se okoli nas že na samem začetku ustvari veliko manj hrupa, tako da moramo izkoristi vsako ponujeno možnost, da ljudje izvejo, kdo smo.« Kakor je pojasnil, skupina v pripravah na Liverpool veliko energije namenja narativu, ki spremlja Slovenijo. »Ta je lahko le dober ali slab,« je bil jasen Cvjetićanin. »Ali si zanimiv in obstajaš ali pa nisi in ne obstajaš.«

Za slovenske predstavnike je v zadnjih letih na Evroviziji veljalo drugo. Toda Joker Out so že ob predstavitvi pesmi Carpe Diem dali vedeti, da jih zgolj sodelovanje na največjem nešportnem televizijskem dogodku na svetu ne zanima. Njihova ambicija je, kot so februarja dejali za Nedelo, doseči najboljšo slovensko uvrstitev na tekmovanju in za zdaj se zdi, da medijsko spretno in priljudno stopajo proti zastavljenemu cilju.

»Mislim, da je to leto, ko bo Slovenija dosegla svoj najboljši rezultat. Fantje so na odru naelektreni, imajo neverjetno karizmo in odlično pojejo, poleg tega je pesem nalezljiva,« je v Madridu razmišljal Luis Fuster, novinar najbolj branega specializiranega evrovizijskega spletišča Wiwibloggs. »Mediji zasledujemo čim boljši obisk in Joker Out so med predstavniki, ki vzbujajo največ pozornosti. Karkoli z njimi povezanega objavimo, ljudje množično spremljajo.«

Opazna vloga Slovenije v pripravah na Liverpool se poleg medijske izpostavljenosti odraža tudi na lestvicah, kjer oboževalci razvrščajo svojo favorite. Na My Eurovision Score Board so Joker Out trenutno na devetem mestu, prav tako so ljubljanski peterici vse bolj naklonjene stavnice. Te jim pripisujejo 77-odstotno možnost za uvrstitev v finale in sedemodstotno možnost za preboj med najboljše tri, kar jih uvršča na deseto mesto. Ko gre za verjetnost zmage, je Slovenija na 21. mestu. Na vrhu sta švedska povratnica in nekdanja zmagovalka Loreen ter Finec Käärijä, ki sta vlogo favoritov potrdila tudi pred več tisoč oboževalci v Madridu.

Srečanja z oboževalci

Pomemben del premagovanja razlik, ki v evrovizijskem ekosistemu obstajajo med tradicionalno bolj in manj favorizirani državami, so za Joker Out tudi druženja s podporniki, ki jih prirejajo pred slehernim nastopom na tujem. V Madridu je pred sobotnim nastopom članom banda uspelo pritegniti okoli 70 navdušencev in za nekatere izmed njih je fotografiranje in bežen stik s slovenskimi predstavniki predstavljal vrhunec dvodnevnega dogajanja v španski prestolnici.

Povabilu na druženje z Joker Out se je v Madridu odzvalo okoli 70 tujih oboževalcev. Slovenskih zastav ni manjkalo niti med sobotnim koncertom. FOTO: Gašper Završnik

»Zame so zmagovalci,« je s slovensko zastavo v rokah – teh ni manjkalo niti med sobotnim koncertom – dejal Mario, ki je iz Asturije na severu v Madrid prišel posebej za to priložnost. »Pesem mi je všeč že od vsega začetka, v zadnjem času pa se to samo še stopnjuje.« Mladi evrovizijski gorečnež, ki pravi, da je Carpe Diem poslušal že tolikokrat, da ga zna odpeti v slovenščini, Joker Out napoveduje uvrstitev med sedmim in desetim mestom, čeprav bi si želel, da bi posegli še višje in da bi festival prihodnje leto gostila Ljubljana. Uvrstitev Slovenije med prvo polovico finalistov je prav tako predvidel Ren, ki je v Španijo pripotoval iz Nemčije. »Všeč mi je takšna glasba, kot tudi to, da pojejo v slovenskem jeziku. Njihov album Demoni je eden od mojih najljubših. So tako karizmatični in prijazni, da si ne moreš kaj, da se ne bi zaljubil v njih. Prepričan sem, da bodo osvojili veliko ljudi,« je izpostavil med čakanjem na srečanje z glasbeniki.

Kakor je bilo razumeti Joker Out, so jih oboževalci prav tako toplo kot v Madridu sprejeli in s poznavanjem njihovega ustvarjanja nemalokrat presenetili v Barceloni, Tel Avivu in še posebej v Varšavi, najverjetneje pa ne bo nič drugače niti ta konec tedna v Amsterdamu in Londonu, zadnjih postajah evrovizijske karavane pred Liverpoolom. »Srečanja s fani so se izkazala za zelo uspešna,« je bil jasen Cvjetićanin. »Če bodo vsi, ki so nas prišli pozdraviti, glasovali in rekli svojim prijateljem, naj storijo enako, smo delo opravili dobro.«