Evropa že gradi zelena mesta prihodnosti – zakaj pri nas še oklevamo?

Poletni vročinski valovi vse bolj razkrivajo, kako neprijetna so lahko pregreta mesta. Medtem ko številne evropske prestolnice zelene strehe in fasade že načrtujejo kot del mestne infrastrukture, so pri nas takšni projekti še vedno redki. Pa bi lahko prav zelenje na stavbah pomembno znižalo temperature, izboljšalo kakovost bivanja in zaščitilo objekte pred vremenskimi skrajnostmi? V članku na Deloindom.si boste izvedeli, kako so to težavo rešili v Milanu, Baslu, Hamburgu in na Dunaju ter zakaj v Ljubljani nastaja nova soseska, kjer zelenje ni le okras, temveč del arhitekturne zasnove.

V celotnem članku na Deloindom.si vas čakajo še konkretni primeri iz Slovenije in tujine, pojasnila arhitektov iz biroja Ofis arhitekti, štirje ključni tehnični izzivi ozelenitve ter razlogi, zakaj zelene strehe in fasade postajajo nujen odgovor na podnebne spremembe. Več preberite na Deloindom.si.