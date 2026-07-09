Evropejci in boj z zamaškom

Čisto potihem je šla mimo nas pomembna obletnica. Tretjega julija sta minili dve leti, odkar je začela veljati evropska direktiva, da morajo plastični zamaški in pokrovčki ostati pritrjeni na plastenkah in tetrapakih. Po dveh letih lahko ugotovimo samo dvoje: narava je s tem verjetno res nekaj pridobila, naša bitka s pokrovčki pa je za zdaj pri rezultatu ena proti nič (za pokrovčke).

Sprva se je marsikdo smejal. Zamašek, ki ne gre več nikamor, kot še ena birokratska domislica. Potem je prišlo neizprosno srečanje z realnostjo. Nekoč preprosto opravilo – odviješ, piješ, priviješ nazaj – je nenadoma zahtevalo posebno taktiko. Zamašek se je postavil pred ustnice, oplazil nos ali se v najbolj neprimernem trenutku zapičil v lice, se obrnil in za sabo potegnil sok, jogurt ali navadno vodo. Steklo je na majico. Belo srajco. Na tipkovnico.

Ljudje imamo vsak svojo strategijo. Nekateri zamašek potisnejo vstran, drugi ga držijo s prstom, tretji plastenko obračajo z inženirsko natančnostjo. Moja metoda je še posebej napredna: da se ne bi umazala, umažem papirnati robček, ki ga zatlačim v moker zamašek.

A razlog za ukrep seveda ni nepomemben. Zamaški sodijo med najpogostejše plastične odpadke. Ker so majhni, lahki in neopazni, se v okolju izgubijo precej lažje kot plastenke. Ko se ločijo od embalaže, lahko plavajo na dolge proge, potujejo kilometre in kilometre, če prej ne končajo v želodcih morskih ptic, rib ali želv, ki jih zamenjajo za hrano. Če se v EU na leto proda več deset milijard plastenk pijač, smo do zdaj rešili veliko živali.

Evropejec 21. stoletja tako ne ločuje le odpadkov, ampak uravnava tudi položaje zamaška. Morda to res ni največji civilizacijski dosežek Evropske unije, je pa eden redkih, ki ga občutimo vsak dan, tudi večkrat na dan. Kar je v bistvu lepo. Tako vsaj vemo, kdo smo in kje smo. Predvsem pa vemo – kje je zamašek.