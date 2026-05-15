Znano, kdo vse bo v sobotnem evrovizijskem finalu, na vrhu stavnic Finska

Na Dunaju so v četrtek izbrali še deset držav za sobotni finale tekmovanja za pesem Evrovizije. Žirija in občinstvo sta odločila, da bodo v glavnem delu tekmovanja še enkrat nastopili predstavniki Bolgarije, Ukrajine, Norveške, Avstralije, Romunije, Malte, Cipra, Albanije, Danske in Češke. Zdaj je znanih vseh 25 držav, ki bodo sodelovale v finalu.

Bolgarska predstavnica Dara je v drugem predizboru prepričala s pop skladbo s folklornim pridihom Bangaranga, tudi predstavnica Cipra Antigoni je v skladbi Jalla povezala sodobne ritme in tradicijo. Predstavnik Malte Aidan se je v finale uvrstil z ljubezensko balado Bella, podobno tudi predstavnica Avstralije Delta Goodrem, ki prav tako sodeluje z ljubezensko balado Eclipse.

Norveški predstavnik. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Kdo so favoriti?

Avstralska predstavnica, katere pesem so opisali kot klasično balado v slogu Céline Dion, je po nekaterih stavnicah tudi med prvimi tremi pesmimi, ki jim pripisujejo največ možnosti za zmago na letošnjem 70. Eurosongu. Na prvo mesto sicer uvrščajo Finsko s pesmijo Liekinheitin Linde Lampenius in Peta Parkkonena, v prvi trojici pa je še Grčija s pevcem Akylasom in elektro pop skladbo Ferto.

Hoče Izrael vplivati na izid glasovanja? EBU to zanika

Opazovalci in poznavalci Eurosonga sicer ne izključujejo možnosti, da občinstvo z javnim glasovanjem ne bi veliko glasov podelilo predstavniku Izraela Noamu Betanu in pesmi Michelle, saj je to v zadnjih letih postalo skoraj stalnica. Ob tem nekatere države izraelsko vlado obtožujejo, da poskuša z dragimi oglaševalskimi kampanjami vplivati na izid glasovanja. Organizator Evrovizije, Evropska radiodifuzna zveza (EBU), to zanika.

Ciprska predstavnica Antigoni. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Iz nasprotovanja Izraelu zaradi Gaze letos ne sodeluje pet držav, in sicer Španija, ki sodi med pet velikih finančnih podpornic tekmovanja, Nizozemska kot šesta največja podpornica, Irska, ki je na samem vrhu po številu zmag v dosedanji zgodovini Eurosonga, ter Islandija in Slovenija.

Po dveh predizborih je zdaj znanih vseh 25 držav, ki bodo v soboto tekmovale v evrovizijskem finalu v dunajski mestni dvorani – po deset iz obeh predizborov, velike štiri države Velika Britanija, Nemčija, Francija in Italija, ki največ prispevajo v proračun tekmovanja, ter Avstrija kot letošnja gostiteljica.