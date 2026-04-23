Namesto Evrovizije na TV Slovenija oddaje o Palestini

RTV Slovenija se je odločila, da bo v času, ko bo na Dunaju potekalo tekmovanje za pesem Evrovizije, predvajala sklop oddaj Glasovi Palestine o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Slovenski gledalci bodo tako letos prvič po dolgih letih ostali brez neposrednega prenosa tekmovanja, med drugimi poroča portal Evrovizija.com.

Klemen Slakonja je Slovenijo zastopal lani v Baslu. FOTO: Sebastien Bozon/AFP

Na Televiziji Slovenija so ta teden predstavili program, ki bo nadomestil evrovizijske termine. Med 10. in 20. majem bodo gledalcem ponudili vsebine, povezane s palestinsko tematiko. V času prvega predizbora bodo predvajali dokumentarni film Edina zemlja, ki spremlja palestinskega aktivista in njegovo sodelovanje z izraelskim novinarjem. Ob drugem predizboru bo na sporedu oddaja Dosje, v kateri se avtorja Boštjan Anžin in Barbara Vidmajer posvečata aktualnim razmeram, povezanim z Evrovizijo.

Raiven je nastopila leta 2024 v Stockholmu. FOTO: Jessica Gow /AFP

Kot so po pisanju omenjenega portala pojasnili na TV Slovenija, oddaja ob 70-letnici tekmovanja odpira vprašanja o vlogi politike, etičnih dilemah sodelujočih radiotelevizij, razpravah o glasovalnem sistemu ter različnih pogledih na bojkot – tako zagovornikov kot nasprotnikov. Poseben poudarek namenja tudi prihodnosti tekmovanja.

V terminu finala, ki bo 16. maja na Dunaju, bodo predvajali dokumentarni film Sobivanje, pa kaj še!, ki skozi osebno zgodbo izraelske aktivistke obravnava vprašanja sobivanja in razočaranja nad mirovnimi procesi.

Odločitev o nesodelovanju in neprenašanju Evrovizije so na nacionalni radioteleviziji sprejeli že konec lanskega leta. Kot so takrat pojasnili, gre za odziv na sodelovanje Izraela na tekmovanju. Podobne odločitve o bojkotu so sprejele tudi nekatere druge javne radiotelevizije po Evropi.

Gledalci si bodo lahko med drugim ogledali dokumentarni film Dvojčka iz Gaze – vrnita se k meni (10. 5., TV SLO 1), Edina zemlja (12. 5., TV SLO 2), Glas Hind Radžab ter oddajo Televizorka (13. 5., TV SLO 1). V programskem sklopu bodo na sporedu tudi dokumentarna oddaja informativnega programa Dosje: Evrovizija (14. 5., TV SLO 1), dokumentarni film Sobivanje, pa kaj še! (16. 5., TV SLO 1) ter palestinski film Učitelj (20. 5., TV SLO 1).

»Trenutna odločitev se nanaša na Evrovizijo 2026, kako bo v prihodnje, se bomo odločili pravočasno, običajno je čas za to do oktobra,« so sporočili na RTV in dodali: »Interes slovenskega občinstva za Evrovizijo v letu 2026 je težko natančno oceniti, saj ni zanesljivih raziskav, vendar po desetletjih sodelovanja zanimanje nedvomno ostaja veliko, kar potrjujejo tudi številni izrazi podpore in razumevanja ob tej zahtevni, a pogumni odločitvi.«

Joker Out so se leta 2023 v Liverpoolu uvrstili v finale. FOTO: Phil Noble/Reuters

Čeprav prenosa na slovenskih televizijah letos ne bo, si bo tekmovanje mogoče ogledati prek tujih televizijskih programov in spleta. Med najenostavnejšimi možnostmi ostajajo hrvaška radiotelevizija HRT, avstrijski ORF in italijanski RAI, ki tradicionalno zagotavljajo prenose vseh večerov tekmovanja, vključno s predizbori in finalom. Evrovizijo bo mogoče spremljati tudi na spletu, in sicer prek uradnega kanala Eurovision Song Contest na platformi youtube, pa poročajo Slovenske novice.