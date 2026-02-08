Kaos na Evroviziji: bosta Hrvaška in Ukrajina imeli izvajalce s podobnim imenom?

Letošnja Evrovizija, na kateri bo nastopilo rekordno malo število držav, je že od takrat, ko je bilo znano, da bo na njen nastopil Izrael, zopet vroča tema. Največji svetovni glasbeni dogodek v živo, ki ga prenaša televizija, vstopa v svojo 70. obletnico zaznamovan z doslej največjim političnim bojkotom – sodelovalo bo le 35 držav, kar je najmanj po širitvi števila udeleženk leta 2004. Kot je znano, na Evroviziji ne bo Slovenije, bo pa Slovenka na Dunaju zastopala Luksemburg.

Hrvaška, Ukrajina in Srbija pa so se zdaj znašle v središču pozornosti pred letošnjim izborom. Kot poroča Jutarnji list, dogajanje zaznamujejo nenavadna sovpadanja imen izvajalcev ter razprave o domnevnih političnih konotacijah ene od pesmi.

Ukrajina in Hrvaška s podobnim imenom?

Na Hrvaškem stavnice v tednu začetka izbora Dora kot favorite izpostavljajo etno-pop zasedbo Lelek, ki tekmuje s pesmijo Andromeda. Skupina velja za enega najresnejših kandidatov za zmago in nastop na Evroviziji. Niso pa na Hrvaškem še izbrali pesem, ki jo bodo poslali na Evrovizijo.

Ukrajina je medtem že izbrala svojega predstavnika. Državo bo na jubilejni 70. Evroviziji zastopala skupina Leléka s skladbo Ridnym. Gre za folk-jazz projekt glasbenice Victorije Leleka, ustanovljen v Berlinu pred desetimi leti, znan po povezovanju ukrajinskega folklora z modernim jazzom in improvizacijo. Podobnost imen zasedb Lelek in Leléka je vzbudila dodatno pozornost evrovizijske javnosti.

Bo Srbija na Evrovizijo poslala pesem Jugoslavija?

Razprave pa sproža tudi Srbija, kjer bodo predstavnika izbrali 28. februarja. Največ odzivov je doslej povzročila pevka Zejna, ki se na izboru predstavlja s pesmijo Jugoslavija. Del javnosti in medijev opozarja, da že sam naslov lahko pomeni kršitev evrovizijskih pravil, ki prepovedujejo politična sporočila. Kritike so po poročanju Jutarnjega lista posebej ostre na Kosovu, kjer menijo, da pesem »romantizira Jugoslavijo«.

Zejna očitke zavrača in poudarja, da pesem nima političnega sporočila. Po njenih besedah je Jugoslavija uporabljena kot metafora, skladba pa govori o ljubezni, enotnosti in upanju.