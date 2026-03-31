Evrovizija odpira vrata azijski celini: veliki finale že novembra v Bangkoku

Ob 70. obletnici največjega svetovnega glasbenega dogodka v živo, tekmovanja za pesem Evrovizije, organizatorji odpirajo novo poglavje – Evrovizijo Azija. Za gostiteljsko mesto so izbrali Bangkok, kjer bo veliki finale potekal v soboto, 14. novembra 2026.

Evrovizija je sedem desetletij povezovala države preko glasbe, pripovedovanja zgodb in televizije v živo ter vsako leto dosegala stotine milijonov gledalcev. Zdaj se bo njen duh Povezani z glasbo prvič razširil v Azijo, kjer bo Evrovizija ustvarila platformo, ki bo povezovala umetnike, oboževalce in kulture onkraj evropskih meja.

Slovenija letos na tekmovanju v Evropi ne bo nastopila. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Prva večnacionalna razširitev Evrovizije

Na Evroviziji Azija bo tekmovalo že deset potrjenih držav, med njimi Južna Koreja, Tajska, Filipini in Vietnam, z napovedjo, da se bodo pridružile še druge. Tekmovanje bo potencialno doseglo več kot 600 milijonov gledalcev po vsej regiji.

Martin Green, direktor tekmovanje za pesem Evrovizije, je dejal: »Ob 70. obletnici Evrovizije je še posebej pomembno, da odpremo to novo poglavje z Azijo, regijo, bogato s kulturo, ustvarjalnostjo in talentom. Evrovizijo Azija bodo oblikovali umetniki, televizijske hiše in občinstvo, ki jo bodo soustvarjali in nadaljevali naše skupno potovanje povezanih z glasbo.«

Tekmovanje za pesem Evrovizije Evrope bo letos potekalo na Dunaju. FOTO: Lisa Leutner/Reuters

Bangkok združuje tradicijo in sodobno izražanje, kar omogoča idealno okolje za tekmovanje, ki temelji na raznolikosti in medkulturni izmenjavi. Gostovanje Evrovizije Azija bo povečalo mednarodno prepoznavnost mesta, spodbudilo turizem, ustvarjanje delovnih mest in rast ustvarjalnih industrij na Tajskem.

Prva večnacionalna različica evrovizijskega festivala bo predstavila umetnike in pesmi iz Južne Koreje, Tajske, Filipinov in Vietnama, skupaj z Malezijo, Kambodžo, Laosom, Bangladešem, Nepalom in Butanom, pri čemer se pričakuje, da se bodo tekmovanju pridružile še druge države. Vsaka sodelujoča televizijska hiša bo izbrala svoje predstavnike prek nacionalnih kanalov, ki se bodo na koncu pomerili v finalu.