Evrovizija osvaja Azijo

Tajska prestolnica Bangkok je danes prizorišče prve azijske Evrovizije. Za zmago se potegujejo predstavniki enajstih držav, ki na skupni oder prinašajo deset lokalnih jezikov in angleščino. Sedemdeset let po začetku evropskega tekmovanja njegova azijska različica odpira vprašanje, ki presega izbiro najboljše pesmi: ali lahko televizijski format z dolgo evropsko zgodovino postane skupna glasbena prireditev tudi v drugačnem kulturnem okolju.

V dvorani One Bangkok Forum sodeluje enajst držav, in sicer Bangladeš, Butan, Filipini, Južna Koreja, Kambodža, Laos, Malezija, Mongolija, Nepal, Tajska in Vietnam. Med nastopajočimi državami ni Kitajske, Indije in Japonske, poroča britanski BBC. Prva izdaja tako predstavlja le del celine, na kateri želi Evropska radiodifuzna zveza (EBU) skupaj s partnerji razširiti evrovizijsko znamko.

Projekt so uradno predstavili marca. Gostiteljska televizija je tajski Channel 3, pri pripravi pa sodelujejo EBU, Voxovation in S2O Productions. Direktor Evrovizije Martin Green je ob napovedi poudaril, da naj bi novo tekmovanje odražalo glasove, identitete in ambicije azijske regije. Organizatorji so tedaj govorili o sodelujočih državah z več kot 600 milijoni prebivalcev. To je podatek o potencialnem dosegu, ne napoved dejanskega števila gledalcev.

Butanski predstavnik Nyendra povezuje pop in ljudske vplive. FOTO: Chanakarn Laosarakham/ Afp

Glasbeni izbor nakazuje, kako različne pristope naj bi povezal novi oder. Južno Korejo zastopa Junhee s skladbo Deep Dive, Vietnam Tóc Tiên s pesmijo EM TIÊN, Malezijo pa Aina Abdul s pesmijo Bluest Sky. Bangladeška skupina Beatmosphere gradi izraz na petju brez instrumentalne spremljave in ustvarjanju ritmov z glasom. Butanski predstavnik Nyendra povezuje pop in ljudske vplive, laoški pevec Thinla pa tradicionalno glasbo morlum s sodobnimi popularnimi zvrstmi. Prav takšna srečanja dajejo prireditvi možnost, da mednarodnemu občinstvu predstavi tudi glasbo zunaj najbolj izvozno uspešnih industrij.

Napovedi oziroma stavnice kažejo, da je glavna favoritinja malezijska pevka Aina Abdul, najbližja tekmica pa filipinska predstavnica Carmelle s pesmijo Sobra-Sobra.

Prenos na kanalu YouTube

Odločanje o zmagovalcu ostaja blizu evropskemu modelu. Polovico končnega izida prispevajo nacionalne žirije, polovico občinstvo. Glasujejo lahko tudi gledalci zunaj sodelujočih držav, katerih glasovi sestavljajo dodatni skupni točkovni seštevek. Organizatorji vsakemu uporabniku omogočajo osem brezplačnih glasov, razdeliti pa jih mora med najmanj tri države. Gledalci iz sodelujočih držav ne smejo glasovati za svojo predstavnico. Prenos je dostopen tudi na uradnem evrovizijskem kanalu na YouTubu.

Filipinska predstavnica Carmelle s pesmijo Sobra-Sobra po napovedih velja za najresnejšo tekmico predstavnice Malezije. FOTO: Chanakarn Laosarakham /Afp

Toda prepoznavnost imena še ne zagotavlja zanimanja. Financial Times je pred tekmovanjem poročal, da so bile včeraj še na voljo vstopnice za dvorano s približno 6000 mesti, po cenah od 50 do 199 dolarjev. To samo po sebi ne napoveduje televizijske gledanosti, vendar opozarja, da se evropska priljubljenost prireditve ne prenese samodejno na novo prizorišče.

Za nastopajoče je prvi cilj zmaga, za organizatorje pa bo pomemben tudi odziv po koncu prenosa. Prva izdaja bo pokazala, koliko zanimanja lahko pritegne znana blagovna znamka; kasneje pa se bo razkrilo, ali lahko tekmovanje ustvari navado spremljanja in občutek skupnega glasbenega prostora. Bangkok zato gosti hkrati izbor pesmi in preizkus dolgoročnih ambicij Evrovizije.