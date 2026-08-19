Fakultete polne, 11 programov (za zdaj) brez študentov

Najdaljše poletne počitnice imajo letos tisti mladi, ki so zaključili srednješolsko izobraževanje in se odločili za vpis na fakultete. Prvi prijavni rok za vpis v prvi letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov je potekal od 18. februarja do 18. marca, vpis sprejetih kandidatov pa je potekal od 24. julija do najkasneje 14. avgusta. Kandidati, ki niso bili sprejeti na želene šolske ustanove, se lahko danes seznanijo s prostimi mesti za drugi vpisni rok, ki bo potekal od 20. do 27. avgusta. Na drugi rok se lahko prijavijo kandidati, ki se na prvega niso prijavili ali se niso uvrstili v nobenega od študijskih programov, naštetih v prvi prijavi. Vlogo lahko pošljejo tudi tisti, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, ...