Farah Pahlavi, zadnja iranska cesarica, ki čaka vrnitev v Iran

Vdova zadnjega iranskega šaha živi med ZDA in Parizom in pozorno spremlja razmere v domovini.

Medtem ko se iz izgnanstva pogosto oglaša sin zadnjega iranskega šaha Reza Pahlavi, ostaja njegova mati, vdova nekdanjega vladarja, precej bolj zadržana in skrivnostna. Farah Pahlavi danes živi odmaknjeno življenje med Združenimi državami Amerike in Parizom, a je v enem redkih intervjujev napovedala, da se namerava vrniti v Iran – ko bo ta svoboden. Perzijska Grace Kelly Farah Pahlavi, rojena Diba, je bila zadnja iranska cesarica – tretja žena in vdova zadnjega šaha, kar v evropskem smislu pomeni vladar Irana. Rodila se je leta 1938 v Teheranu v premožni družini in se leta 1959, pri 21 letih, poročila z Mohamedom Rezo Pahlavijem, s katerim se je spoznala med študijem arhitekture v Parizu. Skupaj sta imela štiri otroke: hčeri Farahnaz (1963) in Leilo (1970) ter sinova Rezo (1960) in ...