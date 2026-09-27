SSKJ2 pri besedi farmacevt navaja pomensko razlago 'strokovnjak za farmacijo'. Označen s kvalifikatorjem pogovorno je za poševnico naveden še pomen 'slušatelj fakultete ali oddelka za farmacijo'. V besedilih sodobne slovenščine iz korpusa Gigafida najdemo primere rabe besede farmacevt, ki ob pomenu 'strokovnjak' (npr. nasvet, priporočilo farmacevta) potrjujejo še pomen 'podjetje za izdelavo, pripravo in prodajo zdravil' (ljubljanski, novomeški farmacevt; delnice farmacevta; posel s farmacevtom); ta bo uslovarjen v nastajajočem slovarju eSSKJ.

Farmacevtski terminološki slovar poleg termina farmacevt med drugim navaja še zveze bolnišnični farmacevt, farmacevt svetovalec, izbrani farmacevt in klinični farmacevt. Beseda farmacija po SSKJ2 pomeni 'veda o zdravilih, zlasti o njihovem izdelovanju in pripravljanju', terminološki slovar pa v definicijo vključuje še ukvarjanje z raziskovanjem, načrtovanjem, analizo, nadzorom kakovosti, shranjevanjem, distribucijo in uporabo zdravil.

Podobno kot ima beseda farmacevt več pomenov, ima tudi strokovnjak za farmacijo poleg izdelave, priprave zdravil za zdravljenje ljudi in živali še druge naloge. Različne pojavnosti skladno z družbenimi spremembami nastajajo in izginjajo, dejavnost, ki jo danes opravljajo farmacevti, pa je zelo stara, saj skupaj z medicino predstavlja neposreden odziv na nespremenljivo, stalno človekovo potrebo po zdravju.

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Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: Špela Petric Žižić.