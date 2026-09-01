Za en dan F: fazani med jajci, moko, flomastri in spreji

Nekaj po deseti uri v središču Ljubljane ni bilo težko ugotoviti, kdo je danes prvič prestopil prag srednje šole. Na obrazih in rokah so se pojavljale črke F, majice so dobivale podpise, nekateri so imeli barvo v laseh, drugi moko na oblačilih. Na tleh so že bili ostanki razbitih jajc. Dijakov je bilo z vsako minuto več. Polnili so Čopovo ulico, okolico Prešernovega trga in bližnje parke, skupine so se ustavljale, iskale prijatelje in opazovale, kdo še ni bil popisan. Nekateri so v rokah držali flomastre, drugi pločevinke barvnih sprejev. Če nisi prišel fazanirat ali biti fazaniran, si moral med hojo že nekoliko paziti, da curek barve ali pest moke nista končala tudi na tebi. Za prvošolce je prvi september začetek novega obdobja, vsaj v Ljubljani pa že dolgo pomeni še nekaj drugega. ...