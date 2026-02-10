FBI razkril posnetke neznane osebe v primeru izginotja matere ameriške novinarke

Ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) je objavil nove fotografije in videoposnetke zamaskirane osebe, za katero preiskovalci menijo, da bi lahko bila povezana z izginotjem 84-letne Nancy Guthrie, matere znane televizijske voditeljice in novinarke Savannah Guthrie.

Nancy Guthrie je izginila v noči na 31. januar iz svojega doma v Tucsonu v Arizoni. Oblasti primer obravnavajo kot ugrabitev. Po navedbah FBI je bila na novo objavljena podoba pridobljena iz hišnega nadzornega sistema, do katerega preiskovalci sprva niso imeli dostopa.

Na posnetkih je videti osebo z zakritim obrazom in orožjem, ki se približa vhodnim vratom hiše, preveri kamero in jo nato s pomočjo rastlinja prekrije. Po besedah direktorja FBI Kasha Patela so bili posnetki obnovljeni po obsežnem tehničnem delu, saj so bile nekatere snemalne naprave odstranjene ali poškodovane.

Objava posnetkov predstavlja prvi večji preboj v preiskavi, ki že več kot teden dni močno odmeva v ameriški javnosti. Policija za zdaj še ni identificirala osumljencev ali vozil, povezanih s primerom, poroča BBC.

Savannah Guthrie je v ponedeljek znova nagovorila javnost in poudarila, da družina verjame, da je njena mati še živa. »Potrebujemo vašo pomoč,« je dejala v video nagovoru, objavljenem na družbenih omrežjih, navaja BBC. V torek je ob objavi posnetkov zapisala: »Verjamemo, da je še vedno živa. Pripeljite jo domov.«

FBI za informacije, ki bi lahko pomagale pri razrešitvi primera, ponuja nagrado v višini 50.000 dolarjev. Oblasti hkrati preverjajo tudi verodostojnost elektronskega sporočila z domnevno zahtevo po odkupnini, ki je bilo poslano ameriškim medijem. Družina je že pred tem sporočila, da je pripravljena storiti vse za varno vrnitev mame Guthrie.