Ob novem romanu Vem, da angeli niso srečni je Feri Lainšček spregovoril o odraščanju v Dolencih, jeziku svojih spominov in samoti pisateljskega dela.

Ko se je Feri Lainšček med pisanjem vračal v najzgodnejše otroštvo, se mu je začela vračati tudi prekmurščina, kakršno je poslušal doma in kakršna danes izginja. Za trilogijo o otroštvu je potreboval šest let. Šele ob pisanju je začel razumeti, zakaj sta starša v nekaterih trenutkih ravnala tako, kot sta, in kaj sta mu kljub revščini lahko dala za pot v svet.

V pogovoru je pesnik in pisatelj povedal tudi, kako mu je iskanje zgodnjih spominov za dolgo pokvarilo spanec in zakaj si kot človek dvojine vedno znova izbira delo, pri katerem je, kot pravi, »res neizprosno sam«. V celotnem intervjuju na Onaplus.si preberite še, zakaj svoje ljubezenske pesmi iz prekmurščine ni mogel preprosto prevesti in zakaj verjame, da pesniške resnice ni mogoče ponarediti.