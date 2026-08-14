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    Zanimivosti

    Ferragosto: Kljub draginji pričakujejo 24 milijonov vozil

    Ob vrhuncu počitnic v Italiji ob prazniku 15. avgusta poročajo o rekordnem italijanskem poletju. Zgolj v lokalih naj bi porabili milijardo evrov.
    Italijanov draginja ne odvrača. V restavracijah naj bi zapravili skoraj milijardo evrov, medtem ko podatki italijanskega ministrstva za turizem kažejo na poletje z izjemno velikim številom obiskovalcev. Govorijo o rekordnem italijanskem poletju. FOTO: Tina Podobnik
    Galerija
    Italijanov draginja ne odvrača. V restavracijah naj bi zapravili skoraj milijardo evrov, medtem ko podatki italijanskega ministrstva za turizem kažejo na poletje z izjemno velikim številom obiskovalcev. Govorijo o rekordnem italijanskem poletju. FOTO: Tina Podobnik
    R. I.
    14. 8. 2026 | 15:03
    14. 8. 2026 | 15:31
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    Italijanov draginja ne odvrača. V restavracijah naj bi zapravili skoraj milijardo evrov, medtem ko podatki italijanskega ministrstva za turizem kažejo na poletje z izjemno velikim številom obiskovalcev. Govorijo o rekordnem italijanskem poletju. FOTO: Tina Podobnik
    Italijanov draginja ne odvrača. V restavracijah naj bi zapravili skoraj milijardo evrov, medtem ko podatki italijanskega ministrstva za turizem kažejo na poletje z izjemno velikim številom obiskovalcev. Govorijo o rekordnem italijanskem poletju. FOTO: Tina Podobnik

    Italijane čaka temperaturno in cenovno vroč ferragosto, piše italijanska Ansa. Podražitvam iz minulih let, ki so sledile ruskem napadu na Ukrajino, je svoje dodala še kriza z zaporo Hormuške ožine. Napad ZDA in Izraela na Iran se pozna na maloprodajnih cenah goriva.

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    Za zastoje na cestah je kriv Oktavijan Avgust

    Toda Italijanov to očitno ne odvrača. V restavracijah naj bi zapravili skoraj milijardo evrov, medtem ko podatki italijanskega ministrstva za turizem kažejo na poletje z izjemno velikim številom obiskovalcev. Govorijo o rekordnem italijanskem poletju.

    Ocenjujejo, da bo med efrragostom na daljših ali krajših počitnicah okoli 13 milijonov Italijanov, na enodnevnih izletih pa še okoli 4 milijone.

    24 milijonov poti z vozili

    Gneča ne cestah bo huda: Meteoweb piše, da bodo po Italiji od današnjega popoldneva do nedelje z vozili opravili več kot 24 milijonov poti.

    Vsekakor bo ferragosto zelo drag. Italijani, ki se bodo odpravili na pot, in tisti, ki se bodo po koncu dopusta vračali domov, se bodo morali spopasti z visokimi cenami goriva in globlje seči v denarnice na bencinskih servisih, opozarja potrošniško združenje Assoutenti.

    Najbolj so prizadeti lastniki dizelskih avtomobilov, pojasnjuje združenje. Kljub znižanju trošarin, ki ga je uvedla vlada, so podražitve v zadnjih tednih povzročile, da je liter dizla za 27,6 odstotka dražji kot ob ferragostu leta 2025. Poln rezervoar dizelskega goriva tako po izračunih Assoutenti stane kar 22,55 evra več.

    Slabo kaže tudi pri bencinu, ki je na letni ravni drugo najbolj podraženo gorivo. Liter neosvinčenega bencina danes stane skoraj 17 odstotkov več kot v času lanskega ferragosta, kar pomeni dodatnih 14,3 evra za poln rezervoar. Tudi lastniki vozil na plin se soočajo z višjimi cenami: poln rezervoar metana je za 12,1 odstotka dražji kot lani, utekočinjeni naftni plin (LPG) pa se je, čeprav se je med gorivi podražil najmanj, podražil za 7,2 odstotka.

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    Ferragosto, nič več čarobna beseda

    FOTO: Jure Eržen
    FOTO: Jure Eržen

    Vse večkrat »kupi zdaj, plačaj pozneje«

    »Italijani, ki se bodo v prihodnjih urah z avtomobili odpravili na ceste in avtoceste po našem polotoku, se bodo morali pri točenju goriva sprijazniti z dragim ferragostom,« je dejal predsednik združenja Gabriele Melluso. »Razmere na Bližnjem vzhodu še naprej močno bremenijo denarnice potrošnikov, dosedanji ukrepi pa niso zadostovali, da bi preprečili pravi udarec za voznike. Zato od vlade zahtevamo odločnejše ukrepe,« je dodal Melluso.

    A kot je znano, Italijani ne obupajo zlahka. Po ocenah raziskovalnega centra Fipe-Confcommercio bo prav 15. avgusta povpraševanje doseglo vrhunec, v gostinskih lokalih pa naj bi porabili več kot milijardo evrov.

    V ozadju preži tudi nevarnost zadolževanja za dopust. Vsaj dva od desetih Italijanov dopust financirata s sistemom »kupi zdaj, plačaj pozneje«, ki omogoča plačilo v treh brezobrestnih obrokih in ga je mogoče v nekaj sekundah aktivirati neposredno prek aplikacije. Instrument, ki je bil še pred nekaj leti nišna rešitev, je postal razširjena navada. Obseg tako odobrenih posojil se je v zadnjih treh letih povečal za 127 odstotkov, samo v zadnjem letu za 23 odstotkov. V istem obdobju se je obseg klasičnih manjših posojil do 1500 evrov zmanjšal za 29 odstotkov.

    O veliki želji po počitnicah in privlačnosti Italije pričajo tudi podatki ministrstva za turizem. Julija 2026 so zabeležili več kot štiri milijone več prenočitev oziroma turističnih prisotnosti in milijon več prihodov kot v istem mesecu leta 2025.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

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    Magazin

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