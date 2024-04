Festival OHS: Slovenska arhitektura odpira vrata

Festival OHS letos poteka od 12. do 14. aprila pod naslovom Arhitektura novih priložnosti in izpostavlja vprašanje vključenosti vseh ljudi in interesnih skupin v grajene in oblikovane prostore skupnosti. »Namen festivala ostaja že ves čas osnovnemu poslanstvu – ozaveščanju najširše javnosti o vrednotah kakovostno oblikovanega prostora in predstavitev primerov najboljših praks sodobne arhitekturne produkcije kot dela slovenske kulture in nacionalne identitete. Preko osebnih izkušenj v kakovostni arhitekturi omogoča širše razumevanje arhitekture in oblikovanega prostora ter izpostavlja njun pomen za kakovostno bivanje,« so zapisali pri OHS.

Več na deloindom.si.