Jean Todt, človek, ki je rešil Formulo 1: Slovenci, ne jemljite tega samoumevno

»Iz Formule 1 sem se naučil, da se vsaka tisočinka sekunde lahko konča s tragedijo,« je v Ljubljani poudaril Jean Todt, nekdanji šef Ferrarija in dolgoletni najtesnejši sodelavec Michaela Schumacherja.

Prav prijateljstvo z legendarnim dirkačem, ki po hudi poškodbi glave že več kot desetletje ostaja skrito stran od javnosti, je Todtu še dodatno utrdilo prepričanje, da varnost nikoli ni samoumevna. »Šampioni niso nesmrtni. Michael me je naučil, da je treba meje spoštovati – ne samo na stezi, tudi na cesti. Vsak od nas ima doma nekoga, ki čaka, da se vrnemo,« je dejal in dodal, da se za Schumija še vedno bori kot prijatelj.

»Zanj bom vedno tam.« Danes se ne ukvarja več z iskanjem hitrosti, temveč z njenim umirjanjem, kot posebni odposlanec Združenih narodov posveča svoje delo zmanjševanju smrtnih žrtev v prometu, kjer se vsak dan zgodi toliko nesreč, kot bi izginilo eno manjše mesto.

Jean Todt je postal vodja ekipe Scuderia Ferrari leta 1993, v obdobju, ko je Ferrari veljal za v povojih in ni več dosegal zmag. Todt je imel pomembno vlogo pri tem, da je Michaela Schumacherja pripeljal k Ferrariju (Schumacher se je pridružil Ferrariju konec 1995) in oblikovanju ekipe, ki je premikala meje uspeha. Pod Todtovim vodstvom Ferrari doseže izjemen niz: od leta 1999 naprej začnejo zmagovati konstruktorski naslovi, Schumacher pa od leta 2000 naprej pet zaporednih voznikovih naslovovAvto, kot je bil Ferrari F2004, je bil eden izmed najbolj dominantnih v zgodovini F1 – med testiranjem človek, kot je Todt, ni mogel verjeti, kako hiter je bil.

Kot posebni odposlanec generalnega sekretarja Združenih narodov za varnost v cestnem prometu tukaj predstavlja globalno kampanjo »Make Safety Statement«. Gre za najobsežnejšo svetovno pobudo za preprečevanje prometnih nesreč, ki poteka v 80 državah in več kot 1000 mestih.

Tiha pandemija

Todt je ob obisku znova opozoril na razsežnost problema, ki ga ZN imenuje kar tiha pandemija. »Vsako leto na cestah umre 1,2 milijona ljudi, 50 milijonov jih je hudo poškodovanih. To je tiha pandemija našega časa. To je vodilni vzrok smrti in poškodb za mlade med 5 in 29 let. Zato se je treba tega ustrezno lotiti.«

»V Formuli 1 stalno iščeš mejo. A ko jo presežeš na cesti, je pogosto prepozno.« FOTO: Luka Maček

Kampanja se osredotoča na ključne dejavnike tveganja: hitrost, vožnjo pod vplivom alkohola in drog, uporabo varnostnih pasov in čelad ter prepoved uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Pri tem sodelujejo svetovno znane osebnosti, med njimi Naomi Campbell, Novak Đoković, pa tudi slovenska asa Tadej Pogačar in Janja Garnbret.

»Če imate vplivneža, kot je Đoković, ki reče ‘ne počnite tega’, bodo ljudje še bolj pozorni. Njihov glas je ključen,« pravi Todt, ki se je kot pravi v pogovoru »iz Formule 1 naučil, da se vsaka tisočinka sekunde lahko konča s tragedijo.«

Napredek, ki ga ne gre jemati za samoumevnega

Todt je pohvalil napredek Slovenije na področju varnosti v cestnem prometu: »Pred nekaj desetletji je na slovenskih cestah umrlo preko 500 ljudi letno. Najboljše leto je bilo predlani, ko jih je bilo 65. To je pomemben napredek.«

Vendar opozarja tudi na nevarno past: »To, da ste uspešni, še ne pomeni, da si lahko oddahnete. Število smrtnih žrtev se je letos dvignilo na 87. Nikoli ne smemo misliti, da je karkoli dano.«

»Vsakdo se mora počutiti odgovornega za pravilno obnašanje na cesti.«

Kljub temu pa se soočamo z novimi izzivi, ki jih prinašajo sodobne oblike mobilnosti, kot so e-skiroji in električna kolesa. Ti prevozni sredstvi postajajo vse bolj priljubljeni, vendar pa predstavljajo nove varnostne grožnje.

»Slovenija je izjemna v napredku cestne varnosti, a samozadovoljstvo je najnevarnejše.« FOTO: Luka Maček

»Električni skiroji in kolesa pogosto vozijo brez čelade, brez registrskih oznak, uporabniki pa mislijo, da lahko delajo, kar želijo. To je treba regulirati,« opozarja Todt.

Dostopna čelada za svet

Todt z velikimi podjetji razvija tudi nove cenovno dostopne čelade, namenjene predvsem državam v razvoju.

Čelada, certificirana po standardu ZN 2206, bo stala manj kot 20 dolarjev.

»V številnih državah ljudje sploh ne nosijo čelad ali pa se čelade ob padcu razletijo kot steklo. To želimo spremeniti, « pravi Todt.

»Formula 1 je zanimiva, ker ne veš, kaj se bo zgodilo.«

V pogovoru je komentiral tudi aktualno sezono Formule 1, ki je zelo napeta, saj so trije vozniki, Max Verstappen, Lando Norris in Oscar Piastri, v tesni konkurenci za naslov svetovnega prvaka.