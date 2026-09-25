Salzburg odprl muzej filma, ki ga pozna ves svet

Več kot šestdeset let po premieri Moje pesmi, moje sanje (The Sound of Music) so v Salzburgu odprli prvi muzej, v celoti posvečen slovitemu muzikalu, v katerem je v glavni vlogi nastopila Julie Andrews. Muzej je svoja vrata odprl v nedeljo v mestu, ki je znano kot ena svetovnih glasbenih prestolnic (Sazburški poletni festival) in predvsem kot rojstno mesto Wolfganga Amadeusa Mozarta. Muzej je nastanjen palači Hellbrunn iz 17. stoletja, kjer so snemali tudi nekatere prizore filma (denimo prizor s pesmijo Sixteen Going on Seventeen v znamenitem paviljonu). Zgodba filma je postavljena v čas priključitve Avstrije nacistični Nemčiji leta 1938. V središču je guvernanta Maria, ki sedem otrok družine von Trapp uči petja in jih navdušuje nad glasbo. Sčasoma se zaljubi v njihovega očeta Georga von ...