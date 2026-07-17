Film leta, ne le poletja

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    Spektakel Odiseja Christopherja Nolana bo utišal tudi največje kritike.
    Če si boste letos v kinu ogledali en film, si oglejte Odisejo. FOTO: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures
    Galerija
    Če si boste letos v kinu ogledali en film, si oglejte Odisejo. FOTO: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures
    Agata Rakovec Kurent
    17. 7. 2026 | 10:30
    4:01
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    Polno parkirišče ljubljanske Odiseje je sinoči že na daleč razkrivalo, da se dogaja nekaj posebnega. V časih, ko se kinematografi krčevito borijo za vsakega gledalca in izgubljajo boj s pretočnimi platformami, so režiserji, ki pred velika platna zvabijo množice, redke ptice.

    Sloviti britansko-ameriški režiser, ki se je med drugim podpisal pod filme Medzvezdje, Oppenheimer, Memento, Dunkirk in Vitez teme, ima zmagovalni recept, kar dobro vedo tudi filmski studii. Na razpolago je imel zajeten, 220-milijonski proračun, film pa je na številnih lokacijah, od Grčije, Sicilije, Maroka in Škotske do Islandije, v celoti posnel z velikimi in izjemno zmogljivimi filmskimi kamerami imax.

    Mia Goth kot služabnica Melanto in Anne Hathaway kot Penelopa  FOTO: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures
    Mia Goth kot služabnica Melanto in Anne Hathaway kot Penelopa  FOTO: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

    Rezultat je osuplljiva, skoraj triurna interpretacija ene najbolj znanih zgodb svetovne književnosti, Homerjeve Odiseje, ki je burila duhove že dolgo pred premiero. Celo najbogatejši človek na planetu Elon Musk se je obregnil ob izbiro igralcev. Nolan je namreč vlogo Helene Trojanske zaupal temnopolti igralki Lupiti Nyong'o, Musk pa se je norčeval tudi iz možatosti igralca Elliota Pagea, ki je bil pred spremembo spola Ellen Page, in je upodobil enega od Odisejevih vojščakov. Oba imata v filmu sicer zelo omejeno minutažo, medtem ko kot Odisej blesti Matt Damon v svoji življenjski vlogi. Njegovo ženo Penelopo je upodobila Anne Hathaway, sina Telemaha pa Tom Holland. Omeniti velja vsaj še Roberta Pattinsona, lepotca Cedrica Diggoryja iz Harryja Potterja in vampirja Edwarda iz Somrak sage, ki je tokrat izjemno upodobil glavnega negativca Antinoja, enega od Penelopinih snubcev.

    Tempo filma ne pojenja niti za sekundo. FOTO: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures
    Tempo filma ne pojenja niti za sekundo. FOTO: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

    Zgodba Odiseje je seveda dobro znana. Po desetletni trojanski vojni, ki se je z zmago Ahajcev in ukano s trojanskim konjem v korist Grkov razpletla ravno po zaslugi premetenega Odiseja, se naslovni junak odpravi na dolgo pot na ljubljeno Itako. S posadko se spopade s Kiklopom in ga rani, s tem pa si nakoplje srd Kiklopovega očeta Pozejdona. Sovraštvo boga morja pot domov spremeni v katastrofo, posadko uroči čarovnica Kirka, zdesetka pa jo plovba med Scilo in Karibdo. Razsrdijo tudi boga Apolona, ko ubijejo govedo iz njegove črede, in naposled se od lotosovih cvetov omamljeni Odisej sam znajde v sedemletnem ujetništvu pri Kalipso (Charlize Theron). Penelopa se medtem otepa razvratnih snubcev, ki v palači na Itaki pijejo Odisejevo vino in se gostijo z njegovo hrano, žalijo njunega sina Telemaha in načrtujejo njegov umor, da bi eden od njih zavladal otoku. Penelopa tke in para prt, noče izbrati nikogar od njih, saj še vedno upa, da se bo mož vrnil, a potrpežljivost snubcev ima svoje meje in postajajo vse bolj nasilni …

    Nekateri filmu že odkrito napovedujejo oskarja. Med resnimi kandidati bo vsekakor tudi Matt Damon, ki je pokazal izjemno igralsko širino. FOTO: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures
    Nekateri filmu že odkrito napovedujejo oskarja. Med resnimi kandidati bo vsekakor tudi Matt Damon, ki je pokazal izjemno igralsko širino. FOTO: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

    Kritiki v en glas hvalijo Nolanovo interpretacijo antičnega mita. »Nenavaden, zastrašujoč in prelomen filmski stroj – daleč najboljši film leta doslej,« so zapisali pri Telegraphu. Timesov kritik Kevin Maher je film označil za »mojstrovino v vseh pogledih«, medtem ko Clarisse Loughrey v časniku The Independent meni, da gre za »Nolanovo najboljše delo doslej«.

    Spektakularni prizori si sledijo po tekočem traku in gledalca držijo na robu stola, film niti za sekundo ne popušča v tempu, skoraj tri tisoč let stara mojstrovina pa še nikoli ni delovala tako sodobno. Če si boste letos v kinu ogledali en film, si oglejte Odisejo.

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