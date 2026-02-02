  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Kljub ubijalskim kritikam film Melania zaslužil nad pričakovanji

    Dokumentarec je v otvoritvenem koncu tedna zaslužil sedem milijonov dolarjev.
    Film Melania je prvi projekt režiserja Bretta Ratnerja po tem, ko je bil ta leta 2017 tarča več obtožb o spolnem nadlegovanju. Režiser se pojavlja tudi v najnovejših Epsteinovih dokumentih. FOTO: Chris Delmas/AFP
    Galerija
    Film Melania je prvi projekt režiserja Bretta Ratnerja po tem, ko je bil ta leta 2017 tarča več obtožb o spolnem nadlegovanju. Režiser se pojavlja tudi v najnovejših Epsteinovih dokumentih. FOTO: Chris Delmas/AFP
    Mi. J.
    2. 2. 2026 | 08:14
    2. 2. 2026 | 09:39
    1:51
    A+A-

    Čeprav se povsod širijo izjemno negativne kritike dokumentarnega filma o prvi dami ZDA Melanii Trump in Guardian piše, da film nima ene dobre lastnosti, je po poročanju Politica film Melania ta konec tedna v blagajno prinesel sedem milijonov dolarjev (5,9 milijona evrov) dobička iz prodaje vstopnic.

    image_alt
    Uničujoča Guardianova kritika: dve uri z Melanio sta čisti, neskončni pekel

    Ta znesek se sicer ne zdi visok, če upoštevamo, da je Amazon za film odštel 40 milijonov dolarjev (34 milijonov evrov), dodatnih 35 milijonov dolarjev (29 milijonov evrov) pa je šlo še za promocijo filma. A sedem milijonov vseeno predstavlja rekordno visok dobiček za dokumentarni film. Melania je po prodaji vstopnic eden najuspešnejših dokumentarcev zadnjih 14 let, piše Politico

    Specializirana tržna platforma boxoffice je dokumentarcu napovedovala od enega do dveh milijonov dolarjev.

    Film spremlja 20 dni Melanijinega življenja pred lanskoletno inavguracijo njenega moža predsednika Donalda Trumpa in je izšel v času ostrih kritik nad delovanjem ameriške agencije za priseljevanje in carine (Ice), ki je pred kratkim ubila dva ameriška državljana.

    image_alt
    V Epsteinovih dokumentih tudi režiser filma Melania, ki ga vsi kritizirajo

    O negledljivosti dokumentarca so pisali kritiki iz GuardianaVarietyja in Hollywood Reporterja. Toda občinstvo je film pozitivno ocenilo na strani CinemaScora. Po podatkih Hollywood Reporterja je povprečen gledalec filma bela ženska, stara nad 55 let. Najbolje se je film predvajal na jugu ZDA, v zveznih državah Florida in Teksas. 

    Kultura  |  Film & TV
    Dokumentarec Melania

    Uničujoča Guardianova kritika: dve uri z Melanio sta čisti, neskončni pekel

    Ameriško prvo damo je Xan Brooks označil za robota, ki se v filmu premika brez lastne volje.
    31. 1. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Profil

    Kdo je 17-letni Žiga Šeško, ki piše zgodovino?

    Obiskoval je Piattijevo akademijo v Italiji, Nadalovo akademijo na Majorki, ...
    1. 2. 2026 | 10:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Politico

    Spijo na zlatu, umirajo za rakom: Kitajci so prevzeli rudarske vasi v Srbiji

    Desetletja sta bili vasi steber jugoslovanske težke industrije, danes pa se prebivalci počutijo kot kolateralna škoda agresivne ekspanzije.
    1. 2. 2026 | 07:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    dokumentarecMelania TrumpDonald Trump

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Rokomet
    EP v rokometu

    Zaradi spora okrog Thompsona v Zagrebu odpovedali sprejem rokometašev

    Hrvaški reprezentanti so po osvojitvi bronaste kolajne na evropskem prvenstvu izrazili željo, da bi jim pel razvpiti Marko Perković.
    2. 2. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V ruskem napadu ubitih 12 rudarjev, Kijev preložil mirovna pogajanja

    Nov krog pogajanj med ruskimi, ukrajinskimi in ameriškimi predstavniki bo v sredo in četrtek v Abu Dabiju.
    2. 2. 2026 | 09:40
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Živeti dostojanstveno v svetu brez dostojanstva

    Krvavo potrebujemo glasove, kakršen je bil njegov, ob 10. obletnici smrti Aleša Debeljaka poudarja Erica Johnson Debeljak.
    Pia Prezelj 2. 2. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Lestvica ATP

    Alcaraz še povečal prednost pred zasledovalci, Šeško pridobil 13 mest

    Španski teniški zvezdnik se je s podvigom na odprtem prvenstvu Avstralije še utrdil na vrhu svetovne lestvice ATP.
    2. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Hana Karim Haval in Rasfan Haval

    Prijateljica je napovedala, da se bova poročila, nisem ji verjela

    Hana Karim Haval in Rasfan Haval sta umetniški par, ki v Ljubljani spajata na prvi pogled nezdružljivo področje keramike in gledališča.
    Barbara Kotnik 2. 2. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Živeti dostojanstveno v svetu brez dostojanstva

    Krvavo potrebujemo glasove, kakršen je bil njegov, ob 10. obletnici smrti Aleša Debeljaka poudarja Erica Johnson Debeljak.
    Pia Prezelj 2. 2. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Lestvica ATP

    Alcaraz še povečal prednost pred zasledovalci, Šeško pridobil 13 mest

    Španski teniški zvezdnik se je s podvigom na odprtem prvenstvu Avstralije še utrdil na vrhu svetovne lestvice ATP.
    2. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Hana Karim Haval in Rasfan Haval

    Prijateljica je napovedala, da se bova poročila, nisem ji verjela

    Hana Karim Haval in Rasfan Haval sta umetniški par, ki v Ljubljani spajata na prvi pogled nezdružljivo področje keramike in gledališča.
    Barbara Kotnik 2. 2. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo