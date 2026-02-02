Kljub ubijalskim kritikam film Melania zaslužil nad pričakovanji

Čeprav se povsod širijo izjemno negativne kritike dokumentarnega filma o prvi dami ZDA Melanii Trump in Guardian piše, da film nima ene dobre lastnosti, je po poročanju Politica film Melania ta konec tedna v blagajno prinesel sedem milijonov dolarjev (5,9 milijona evrov) dobička iz prodaje vstopnic.

Ta znesek se sicer ne zdi visok, če upoštevamo, da je Amazon za film odštel 40 milijonov dolarjev (34 milijonov evrov), dodatnih 35 milijonov dolarjev (29 milijonov evrov) pa je šlo še za promocijo filma. A sedem milijonov vseeno predstavlja rekordno visok dobiček za dokumentarni film. Melania je po prodaji vstopnic eden najuspešnejših dokumentarcev zadnjih 14 let, piše Politico.

Specializirana tržna platforma boxoffice je dokumentarcu napovedovala od enega do dveh milijonov dolarjev.

Film spremlja 20 dni Melanijinega življenja pred lanskoletno inavguracijo njenega moža predsednika Donalda Trumpa in je izšel v času ostrih kritik nad delovanjem ameriške agencije za priseljevanje in carine (Ice), ki je pred kratkim ubila dva ameriška državljana.

O negledljivosti dokumentarca so pisali kritiki iz Guardiana, Varietyja in Hollywood Reporterja. Toda občinstvo je film pozitivno ocenilo na strani CinemaScora. Po podatkih Hollywood Reporterja je povprečen gledalec filma bela ženska, stara nad 55 let. Najbolje se je film predvajal na jugu ZDA, v zveznih državah Florida in Teksas.