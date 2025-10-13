  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Fina gospa in fini britanski humor: serije, ki se jih splača pogledati (vnovič)

    Ob smrti Patricie Routledge smo se Na Vikendu spomnili britanskih humorističnih serij, kot so 'Allo 'Allo!, Črni gad in Samo bedaki in konji.
    Clive Swift kot Richard in Patricia Routledge kot Hyacinth Bucket iz Fine gospe. Foto TVS
    Galerija
    Clive Swift kot Richard in Patricia Routledge kot Hyacinth Bucket iz Fine gospe. Foto TVS
    M. K., Vikend
    13. 10. 2025 | 12:00
    6:49
    A+A-

    Te dni se je v starosti 96 let poslovila igralka Patricia Routledge, ki je Otočane in tudi Slovence zabavala kot gospa Bouquet – ali Bucket, odvisno od tega, ali se je predstavila sama ali so jo poklicali drugi. Serija Fina gospa je navduševala najprej v začetku 90. let, potem pa vsakih nekaj let, ko so jo znova predvajali. Ob njenem slovesu smo se spomnili še drugih legendarnih britanskih serij, ki si jih splača (še enkrat) ogledati. Ponujamo vam tudi vrstni red ogleda.

    Fina gospa

    (Keeping Up Appearances, 1990–1995)

    Hyacinth Bucket (ki vztraja, da se njeno ime izgovarja Bouquet) živi na angleškem podeželju in je obsedena z uglajenostjo ter družbenim statusom. Njeno življenje je ena sama misija – pokazati svetu, da spada v višji sloj, četudi resničnost govori drugače. Uboga Hyacinth zato pogosto trza z vekami, gledalcu pa se kotički ustnic kar sami dvignejo.

    Serija briljantno ujame snobizem, vaško okolje in komične kontraste med Hyacinth in njeno ekscentrično družino. Prepoznaven humor temelji na likih, ki so sicer pretirani, a ne tako daleč od resničnosti, da jih ne bi prepoznali tudi v resničnem življenju.

    Priporočen vrstni red ogleda

    Po Fini gospe bo najlažje nadaljevati z Želite, milord? in Fawlty Towers. Čeprav se prva dogaja v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja, je v ospredju toga družbena hierarhija, po kateri tako hlepi Hyacinth. Druga pa je postavljena v hotel, a Basil je pravzaprav moška različica Hyacinth. Za predah z mehkejšim vaškim humorjem je zelo primerna Vikarka iz Dibleyja, za vaško norost na potenco pa 'Allo 'Allo! Za več topline in pristnih človeških čustev je naslednja postaja bratski tandem iz serije Samo bedaki in konji, za sklep pa kultni britanski humor Črnega gada.
    A ne glede na to, kje začnete, vas bodo britanske serije spomnile, da so ironija, bizarni značaji in duhovite zgodbe vedno dobrodošla družba za čedalje daljše večere.

    Fawlty Towers

    (1975–1979)

    Basil Fawlty vodi majhen obmorski hotel, za katerega se trudi, da bi bil eleganten penzion, a mu načrte vedno prekrižajo neprijetni gostje, nesposobno osebje in njegova ostrojezična žena.

    Če je Hyacinth obsedena z videzom, je Basil obseden z redom – in to povzroči vrsto komičnih nesporazumov. Serija velja za enega najboljših britanskih sitcomov, vsaka epizoda pa je skoraj kot gledališka predstava.

    Samo bedaki in konji

    (Only Fools and Horses, 1981–2003)

    Del Boy in Rodney Trotter sta brata, ki poskušata ubežati revščini sredi delavskega Londona. Njuno življenje je ena sama neskončna pustolovščina med sumljivimi posli, poceni robo in sanjami o velikem poslu, ki pa se vedno znova nekje zalomi.

    Del Boy in Rodney ne bi mogla biti manj podobna Hyacinth – če komu, sta bližje njeni sestri Daisy, le da sta veliko bolj podjetna. Serija spretno kombinira surov ulični humor in pristne čustvene trenutke.

    'Allo 'Allo!

    (1982–1992)

    V francoskem mestecu med drugo svetovno vojno se vsakdan vrti okoli lokala Renéja Artoisa, zmedenega, a iznajdljivega gostilničarja. René poskuša v kaosu okupacije preživeti in zadovoljiti vse strani – nemške častnike, francoski odpor in svojo ljubosumno ženo.

    Hyacinth je smešna, ker se vedno enako odzove na enake situacije, in tudi v 'Allo 'Allo! so liki vedno enako norčavi. Razlika je le v tem, da Fina gospa ostaja v polju verjetnih neprijetnosti, medtem ko 'Allo 'Allo! ves čas zahaja v območje popolne burleske.

    Nikoli ni prepozno

    Patricia Routledge je vse svoje odraslo življenje delala kot igralka, najprej na lokalnih odrih in nato tudi na londonskem West Endu. A pravo slavo je dosegla pri starosti 61 let, ko je dobila vlogo v BBC-jevi seriji Fina gospa. Vloga Hyacinth ji je prinesla izjemno priljub­ljenost, nagrade in častno mesto v britanski popkulturi.

    Črni gad

    (Blackadder, 1983–1989)

    Edmund Blackadder je cinični antijunak, ki se v vsaki sezoni znajde v drugem zgodovinskem obdobju – od srednjega veka do prve svetovne vojne. Vsem sezonam je skupno, da je vedno obkrožen z nesposobneži, med katerimi izstopa Baldrick.

    V nasprotju s Hyacinth, pri kateri je humor bolj situacijski in blag, pri Črnem gadu vladajo ostrina, temačnost in sarkazem.

    Želite, milord?

    (You Rang, M'Lord?, 1988–1993)

    You Rang, M'Lord? Foto Press
    You Rang, M'Lord? Foto Press

    Dogajanje se vrti okrog premožne družine Meldrum in njene služinčadi. Gospodar hiše, lord George Meldrum, ceni viktorijanske vrednote, v družbi uživa velik ugled, ki pa ga ogroža njegova naklonjenost do Agathe, žene sira Ralpha. Znan je še po nečem: kljub bogastvu je skop do svoje služinčadi. Tudi sloves njegovega brata Teddyja ne pripomore k ugledu družine.

    Medtem ko se Hyacinth žene za družbenim položajem, so služabniki družine Meldrum sprijaznjeni s svojo pozicijo v kleti, ki jo izkoristijo, kakor najbolje zmorejo. So le blizu vinske kleti ...

    Vikarka iz Dibleyja

    (The Vicar of Dibley, 1994–2007)

    Po smrti ostarelega vikarja v vasici Dibley začne to službo opravljati mlada vikarka Geraldine Granger, ki poleg čokolade obožuje tudi rokenrol. S svojo prisrčnostjo in nasmejanostjo očara vaščane. Na poti ji stoji le vaški odbornik David Horton, ki ne mara njenih svežih idej in liberalnih pogledov.

    Če so pri Fini gospe čudaški liki navdih za satiro, so pri Vikarki iz Dibleyja navdih za topel humor, kjer čudaškost prinese toplino in sožitje. 

    Mlada Hyacinth

    Isti avtor, ki je spisal izvirno Fino gospo, Roy Clarke, je leta 2016 spisal TV-film, v katerem predstavi mlado Hyacinth, tedaj še Walton, ki živi s svojim pijanskim očetom in tremi sestrami. Ko dela kot služkinja pri bogati družini, sklene, da se bo tudi sama povzpela v fino družbo.

