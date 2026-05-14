Finale SP 2026: FIFA pripravlja spektakel s Shakiro, Madonno in BTS

Mednarodna nogometna zveza FIFA bo letos prvič v zgodovini svetovnega prvenstva – to bo v ZDA, Kanadi in Mehiki – pripravila veliki polčasni spektakel po vzoru ameriškega Super Bowla. Na finalni tekmi 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju bodo nastopili Shakira, Madonna in BTS. Organizatorji pričakujejo pozornost več sto milijonov gledalcev po svetu, številni mediji dogodek že označujejo za enega od največjih glasbeno-športnih spektaklov doslej.

Shakira bo predstavila tudi novo uradno skladbo turnirja Dai Dai. Kolumbijska zvezdnica je z nogometom povezana že vrsto let, ne le, ker je bila poročena s španskim nogometašem Gerardom Piquéjem, temveč tudi, ker je njena skladba Waka Waka iz Južne Afrike leta 2010 postala ena od najbolj prepoznavnih himn svetovnih prvenstev. Tudi član korejske fantovske skupine BTS Jung Kook je že nastopil na prvenstvu v Katarju leta 2022 s pesmijo Dreamers. Za nastop zasedbe sicer vlada veliko zanimanje, saj se na odre vrača po koncu služenja vojaškega roka.

Napoved polčasnega šova je FIFA objavila v videu, v katerem so se pojavili tudi liki iz Sezamove ulice in Muppetov. Za zdaj še ni znano, ali bo zaradi tega podaljšala polčas, saj pravila določajo največ 15 minut odmora, podobno kot pri drugih uradnih nogometnih tekmovanjih. Šov pripravlja pevec skupine Coldplay Chris Martin, produkcijo pa vodi organizacija Global Citizen. Namen je zbiranje sredstev za Fifin sklad za izboljšanje dostopa otrok do izobraževanja in nogometa po svetu kot tudi povezovanje športa, glasbe, humanitarnosti in doseganje mlajšega občinstva. Zbrati želijo 100 milijonov dolarjev; skladu bo namenjen en dolar od vsake prodane vstopnice.